भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बढ़ती फीस और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीमित सीटों के वजज से कई भारतीय छात्र अब विदेश में एमबीबीएस के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं. वहीं रूस, कजाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देश कम ट्यूशन फीस और मेडिकल सीटों की उपलब्धता के वजह से लोग विदेस का रुख कर रहे हैं.
ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट के अनुसार, इन देशों में वार्षिक एमबीबीएस फीस आम तौर पर विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच होती है. भारत में सरकारी कॉलेज सस्ती शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सीटें कम हैं, वहीं निजी कॉलेजों की फीस इतनी अधिक है कि कई परिवारों के लिए यह सपना पहुंच से बाहर हो जाता है.
रूस भारतीय मेडिकल उम्मीदवारों के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है. रूस में अधिकांश एमबीबीएस कार्यक्रम छह साल के होते हैं, जबकि कई विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं. यहां सालाना ट्यूशन फीस लगभग 2 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक है. छात्रों को किफायती हॉस्टल सुविधाओं और सरकार समर्थित विश्वविद्यालयों का लाभ भी मिलता है. हालांकि, एनएमसी (NMC) के नियमों के अनुसार, छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम कम से कम 54 महीने की शैक्षणिक पढ़ाई और 12 महीने की इंटर्नशिप की शर्तों को पूरा करता हो.
कजाकिस्तान के मेडिकल विश्वविद्यालय लगभग 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच सालाना फीस के साथ एमबीबीएस कार्यक्रम प्रदान करते हैं. छह साल के पूरे पाठ्यक्रम के लिए कुल ट्यूशन लागत लगभग 18 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक हो सकती है. ट्यूशन फीस के अलावा, छात्रों को आवास, भोजन, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क और यात्रा जैसे खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए. कजाकिस्तान में भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या है और यहां के कई विश्वविद्यालय डब्ल्यूएचओ (WHO) और एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं.
फिलीपींस भी अपनी सस्ती मेडिकल शिक्षा और अंग्रेजी आधारित शिक्षण के कारण भारतीय छात्रों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है. फिलीपींस में एमबीबीएस (जिसे वहां MD कहा जाता है) की ट्यूशन फीस संस्थान के आधार पर लगभग 2.10 लाख रुपये प्रति सालाना है.. यहां के सरकारी और निजी दोनों तरह के कॉलेज अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए कार्यक्रम पेश करते हैं. हालांकि, छात्रों को यह सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए कि क्या कुल अवधि एनएमसी के 5.5 साल के अनिवार्य नियम (इंटर्नशिप सहित) को पूरा करती है.
किसी भी विदेशी कॉलेज को चुनने से पहले, छात्रों को ये सत्यापित करना होगा कि विश्वविद्यालय नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत में चिकित्सा अभ्यास के लिए निर्धारित FMGL विनियम 2021 का पालन करता है. मुख्य नियमों में नीट (NEET) अर्हता प्राप्त करना, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई और उसी देश में 12 महीने की इंटर्नशिप शामिल है. छात्रों और अभिभावकों को ट्यूशन फीस के साथ-साथ रहने के खर्चों का भी पूरा हिसाब लगाना चाहिए.
आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए भारतीय छात्र शिक्षा ऋण (Education Loan) का सहारा ले सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक एनएमसी-अनुमोदित विश्वविद्यालयों के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करते हैं. अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के दौरान छात्रों को ईएमआई (EMI) देने की आवश्यकता नहीं होती, पुनर्भुगतान डिग्री पूरी होने के बाद शुरू होता है. छात्र सरकारी पोर्टल 'विद्या लक्ष्मी' के माध्यम से एक साथ कई बैंकों में आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है.