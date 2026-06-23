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रूस, फिलीपींस या कजाकिस्तान? विदेश से MBBS करने में कहां लगता है सबसे कम खर्च, समझें ABCD

भारत में मेडिकल सीटों की कमी और प्राइवेट कॉलेजों की भारी फीस के वजह से भारतीय छात्र रूस, कजाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से कम खर्चे में MBBS कर रहे हैं. यहां समझें NMC के नए नियम और फीस का पूरा गणित.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 23, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:25 PM IST
रूस, फिलीपींस या कजाकिस्तान? विदेश से MBBS करने में कहां लगता है सबसे कम खर्च, समझें ABCD

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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