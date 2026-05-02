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Gk Trending Quiz: 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनें... Science, Commerce या Arts?

Gk Trending Quiz:  10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनें? साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कौन आपके करियर के लिए बेस्ट है, जानिए हर स्ट्रीम के फायदे, करियर ऑप्शन और सही फैसला लेने के आसान टिप्स.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 02, 2026, 08:11 PM IST
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Gk Trending Quiz: 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनें... Science, Commerce या Arts?

10वीं बोर्ड का रिजल्ट आते ही लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अब आगे क्या पढ़ें? कई स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाने के बाद भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कौन सा स्ट्रीम सही रहेगा. कई बार दोस्त, रिश्तेदार या समाज के दबाव में भी बच्चे फैसला लेने लगते हैं, जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है. सही स्ट्रीम चुनना सिर्फ पढ़ाई का फैसला नहीं, बल्कि करियर की मजबूत नींव रखने जैसा है. इसलिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझदारी और सही जानकारी के साथ फैसला लेना बेहद जरूरी है.

कौन सा स्ट्रीम चुनें?

10वीं के बाद सबसे पहले छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता को समझना चाहिए. हर बच्चे की सोच, समझ और पसंद अलग होती है. कोई नंबर और फॉर्मूला में अच्छा होता है, तो किसी को बिजनेस या क्रिएटिव सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आते हैं. ऐसे में दूसरों को देखकर स्ट्रीम चुनना सही नहीं माना जाता. जिस विषय को पढ़ने में मजा आए और जिसमें आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकें, वही आपके लिए सही दिशा बन सकता है. यही फैसला आगे चलकर करियर को आसान और मजबूत बना सकता है. इसलिए स्ट्रीम चुनने से पहले खुद को समझना सबसे जरूरी कदम है.

साइंस किसके लिए?

Science उन छात्रों के लिए बेहतर मानी जाती है जिन्हें टेक्निकल चीजों, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक बेस्ड पढ़ाई में दिलचस्पी होती है. इस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. ये विषय रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करते हैं. अगर आपका सपना इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, IT एक्सपर्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने का है, तो साइंस आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. हालांकि इस स्ट्रीम में मेहनत और नियमित पढ़ाई की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए रुचि होना बेहद जरूरी है.

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कॉमर्स या आर्ट्स क्यों?

Commerce उन छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें पैसे, बाजार, बिजनेस और इकॉनमी को समझने में रुचि होती है. अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकॉनॉमिक्स जैसे विषय इसमें शामिल होते हैं. इससे बैंकिंग, CA, CS, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे करियर बन सकते हैं. वहीं Arts या ह्यूमैनिटीज उन छात्रों के लिए बेहतर है जो क्रिएटिव, सोशल और विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं. इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और लिटरेचर जैसे विषय होते हैं, जो जर्नलिज्म, लॉ, सिविल सर्विसेज और टीचिंग जैसे क्षेत्रों के दरवाजे खोलते हैं.

सही फैसला कैसे लें?

स्ट्रीम चुनने से पहले छात्रों को अपने करियर ऑप्शन पर रिसर्च करनी चाहिए. करियर काउंसलर से बात करना, पेरेंट्स और टीचर्स की सलाह लेना भी काफी मददगार हो सकता है. माता-पिता और शिक्षक बच्चों की ताकत और कमजोरियों को लंबे समय से देखते आए हैं, इसलिए उनका अनुभव काम आता है. सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ समाज या दोस्तों को देखकर फैसला न लें. जो विषय आपको पसंद हो, जिसमें आपकी क्षमता हो और जिससे आपका भविष्य मजबूत बन सके, वही आपके लिए सबसे सही स्ट्रीम होगी. सही फैसला आज, बेहतर करियर कल.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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