/कौन हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, जिन्हें मिला हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का पद; कितनी की है पढ़ाई, क्या है सैलरी?

Deepti Gaur Mukerjee Education and Qualification: पिछले कुछ दिनों से देश भर में विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है जिनमें से एक सबसे चर्चाओं में रहने वाला आंदोलन, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है. देश में NEET विवाद के बाद केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फेरबदल किया है. इसके तहत दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है. इस पद को संभाल रहे विनीत जोशी की जगह वरिष्ठ अधिकारी आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी को सौंपा गया है.
इन्हें इस कुर्सी को संभालने की जिम्मेदारी ऐसे समय पर मिली है जब पूरे भारत में NEET पेपर लीक का विवाद गरमाया हुआ है. विवादों के बीच शिक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी कौन हैं? आइए जानते हैं.
केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नया सचिव जिस महिला को सौंपा है वो मध्य प्रदेश कैडर 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. इस पद से पहले दीप्ति, कॉरपोरेट मामलों के सचिव के तौर पर नियुक्त की गई थीं. वहीं, अब ये पद युवा कार्यक्रम सचिव पल्लवी जैन गोविल को सौंप दिया गया है. विनीत जोशी का स्थान लेकर दीप्ति गौर उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव बनी हैं. वहीं, दीप्ति गौर के पद को सचिव पल्लवी जैन गोविल संभालेंगे जो अब नए कॉरपोरेट मामलों के सचिव के रूप में जाने जाएंगे.
पढ़ाई-लिखाई की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन विभाग की सेक्रेटरी दीप्ति गौर मुखर्जी ने इकोनॉमिक्स में मास्टर की पढ़ाई भारत के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से की है. इसके अलावा उन्होंने पब्लिक मैनेजमेंट एवं गवर्नेंस में मास्टर (M.Sc.) डिग्री की पढ़ाई ब्रिटेन के प्रसिद्ध संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) से की है. साल 1993 में उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा दी उसमें पास होने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी का पद मिला था.
भारत सरकार में उच्च शिक्षा सचिव का पद 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 17 (Apex Scale) में आता है. इस पद पर 2,25,000 रुपये प्रति माह की फिक्स्ड बेसिक सैलरी दी जाती है. इसके अलावा, बेसिक पे का लगभग 50% या उससे अधिक महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जो समय-समय पर बढ़ता रहता है. इसके साथ ही परिवहन भत्ता और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलता है. कुल मिलाकर इस पद पर हर महीने 3.3 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये के आसपास सैलरी बनती है.