/कौन हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, जिन्हें मिला हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का पद; कितनी की है पढ़ाई, क्या है सैलरी?

केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नया सचिव जिस महिला को सौंपा है वो मध्य प्रदेश कैडर 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. इस पद से पहले दीप्ति, कॉरपोरेट मामलों के सचिव के तौर पर नियुक्त की गई थीं. वहीं, अब ये पद युवा कार्यक्रम सचिव पल्लवी जैन गोविल को सौंप दिया गया है. विनीत जोशी का स्थान लेकर दीप्ति गौर उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव बनी हैं. वहीं, दीप्ति गौर के पद को सचिव पल्लवी जैन गोविल संभालेंगे जो अब नए कॉरपोरेट मामलों के सचिव के रूप में जाने जाएंगे.