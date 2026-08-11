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कौन हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, जिन्हें मिला हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का पद; कितनी की है पढ़ाई, क्या है सैलरी?

Deepti Gaur Mukerjee Education and Qualification: भारत की नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर दीप्ति गौर मुखर्जी को नियुक्त किया गया है. इस जिम्मेदारी को संभालने वाली दीप्ति दौर कौन हैं ये और उन्होंने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है और इस पद के लिए उन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 11, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:10 AM IST
कौन हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, जिन्हें मिला हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का पद; कितनी की है पढ़ाई, क्या है सैलरी?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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