कुछ नहीं बदला! NEET बवाल के बाद भी PG मेडिकल का पेपर लीक, WhatsApp पर आया Question Paper

ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा पेपर लीक मामले की जांच की जा रही है. यूनिवर्सिटी ने परीक्षा केंद्रों से जानकारी जुटाना और घटनाक्रम की समीक्षा करना शुरू कर दिया है जिससे ये साफ हो सके कि कैसे पेपर लीक हुआ. जांच से पता लगाया जा रहा है कि क्या परीक्षा की पारदर्शिता प्रभावित हुई है या नहीं? अधिकारियों ने अभी तक परीक्षा रद्द करने या दोबारा आयोजित करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. उनका कहना है कि आगे का फैसला जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही लिया जाएगा.