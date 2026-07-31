कुछ नहीं बदला! NEET बवाल के बाद भी PG मेडिकल का पेपर लीक, WhatsApp पर आया Question Paper

Odisha PG Paper Leak on WhatsApp: मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक बेहद गंभीर मामला है. हाल ही में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी पेपर लीक के कारण देशभर में बड़ा बवाल हुआ था. इसे काबू करने के लिए सरकार ने परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने से संबंधित सख्त कानून बनाए हैं. पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़े नियमों वाला 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पास होने के बावजूद, अब ओडिशा से मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है.
ओडिशा में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक हुए हैं, जिसके बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (OUHS) ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. नए और सख्त कानूनों के बीच परीक्षा के दौरान पेपर लीक का ये मामला सामने आना निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक है.
ये पूरा मामला 27 जुलाई 2026 की शाम को तब उजागर हुआ, जब ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित 2023-26 MS/MD बैच की जनरल सर्जरी (द्वितीय थ्योरी) की परीक्षा चल रही थी. परीक्षा के दौरान सुबह लगभग 9:58 बजे प्रश्न पत्र की तस्वीरें WhatsApp पर वायरल होने लगीं.
इस फर्जीवाड़े का खुलासा भुवनेश्वर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्र ने किया है जिसने अधिकारियों को बताया कि उसे ब्रह्मपुर स्थित MKCG मेडिकल कॉलेज के एक छात्र से जुड़े WhatsApp ग्रुप में पेपर की तस्वीरें मिली हैं. शिकायत मिलते ही OUHS प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मामले की उच्च स्तरीय आंतरिक जांच के आदेश जारी किए गए.
ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा पेपर लीक मामले की जांच की जा रही है. यूनिवर्सिटी ने परीक्षा केंद्रों से जानकारी जुटाना और घटनाक्रम की समीक्षा करना शुरू कर दिया है जिससे ये साफ हो सके कि कैसे पेपर लीक हुआ. जांच से पता लगाया जा रहा है कि क्या परीक्षा की पारदर्शिता प्रभावित हुई है या नहीं? अधिकारियों ने अभी तक परीक्षा रद्द करने या दोबारा आयोजित करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. उनका कहना है कि आगे का फैसला जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही लिया जाएगा.
देशभर में पहले ही एग्जाम सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस संवेदनशील समय पर एक नया पेपर लीक मामला सामने आया चिंता में डाल सकता है और वो भी तब जब सरकार की ओर से पहले की तुलना में अधिक सख्त कानून के साथ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026' पारित किया गया हो.