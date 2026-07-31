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कुछ नहीं बदला! NEET बवाल के बाद भी PG मेडिकल का पेपर लीक, WhatsApp पर आया Question Paper

Odisha PG Paper Leak on WhatsApp: नीट यूजी पेपर लीक के बाद एक और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है. ओडिशा में हो रही पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के दौरान प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:04 PM IST
कुछ नहीं बदला! NEET बवाल के बाद भी PG मेडिकल का पेपर लीक, WhatsApp पर आया Question Paper
Image Credit: Odisha PG Paper Leak on WhatsApp

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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