/UGC NET exam Cancelled NTA: NEET के बाद UGC गड़बड़ी ने बढ़ाई NTA की टेंशन, मोदी सरकार ने छात्रों के लिए क्या-क्या किया इंतजाम?

एनटीए की ओर से अगले साल से नीट यूजी परीक्षा को दो चरणों में आयोजित करने का फैसला लिया जा सकता है, जिस तरह से जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड एग्जाम का आयोजन होता है, वैसे ही नीट यूजी परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस एग्जाम को एक ही शिफ्ट और अलग-अलग तारीखों में आयोजित किया जा सकता है. पेपर लीक पर रोक के लिए एजेंसी ने सीबीटी मोड में एग्जाम को आयोजित करने का फैसला लिया है. ऐसे में नीट यूजी 2027 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन मोड में होगी. कई शिफ्टों में पेपर का आयोजन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ होगा. सिलेबस और अंक में कोई बदलाव नहीं होगा. कुल 720 अंक की परीक्षा होगी और सिलेबस भी वो ही रहेगा.