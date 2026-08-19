/UGC NET exam Cancelled NTA: NEET के बाद UGC गड़बड़ी ने बढ़ाई NTA की टेंशन, मोदी सरकार ने छात्रों के लिए क्या-क्या किया इंतजाम?

UGC NET exam Cancelled NTA: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के एग्जाम सिस्टम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. NEET पेपर लीक विवाद के बाद UGC NET जून 2026 परीक्षा के 3 सब्जेक्ट के पेपरों में हुई गड़बड़ी और फिर परीक्षा को रद्द करने का फैसला, कहीं न कहीं छात्रों के बीच भरोसे को कम कर रहा है. यूजीसी नेट के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र पेपर रद्द होने के बाद फिर से एग्जाम को 9 और 10 सितंबर 2026 के दौरान शेड्यूल किया गया है. हालांकि, री-एग्जाम की घोषणा होना काफी नहीं है. ऐसे में मोदी सरकार की ओर से 18 अगस्त की शाम एक बैठक के दौरान एनटीए से संबंधित घोषणा की गई है.
नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की अध्यक्षता में 17 अगस्त, सोमवार को एक बैठक हुई थी जिसके बाद मंत्रालय में अगले दिन ऐलान किया गया कि शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुसार परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षाएं उपलब्ध की जाएगी. साथ ही संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएगी. NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह द्वारा मंत्रालय को जानकारी दी गई कि उन्होंने नीट-यूजीसी विवाद के बाद क्या कुछ कार्रवाई के बारे में जानकारी दी.
600 एक्सपर्ट बाहर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम से 600 एक्सपर्ट को रातों-रात हटाने की घोषणा की गई. ये कदम UGC-NET की तीन सब्जेक्ट के एग्जाम को कैंसिल करने के बाद उठाया गया है. अपनी प्रश्न-पत्र और समीक्षा टीमों से करीब 600 विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा. अब इनकी जगह नए डोमेन एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स लाए जा रहे हैं.
4 लेयर सुरक्षा जांच: प्रश्न पत्रों की सटीकता, गोपनीयता और क्वालिटी बनाए रखने के लिए 4 लेयर चेकिंग और रिव्यू सिस्टम लागू किया जा रहा है.
CISF के हवाले सुरक्षा: एनटीए के दिल्ली स्थित दफ्तर को ओखला से मिंटो रोड शिफ्ट किया जा रहा है. इस परिसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) संभालेगी.
नए अधिकारियों की नियुक्ति: साइबर सुरक्षा, टेस्ट सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए एजेंसी में 20 से 25 टॉप प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत में कई प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करती है. हाल के दिनों में एजेंसी द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं. NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं में NEET (UG), JEE Main, CUET (UG) और UGC-NET शामिल हैं.
एनटीए की ओर से अगले साल से नीट यूजी परीक्षा को दो चरणों में आयोजित करने का फैसला लिया जा सकता है, जिस तरह से जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड एग्जाम का आयोजन होता है, वैसे ही नीट यूजी परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस एग्जाम को एक ही शिफ्ट और अलग-अलग तारीखों में आयोजित किया जा सकता है. पेपर लीक पर रोक के लिए एजेंसी ने सीबीटी मोड में एग्जाम को आयोजित करने का फैसला लिया है. ऐसे में नीट यूजी 2027 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन मोड में होगी. कई शिफ्टों में पेपर का आयोजन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के साथ होगा. सिलेबस और अंक में कोई बदलाव नहीं होगा. कुल 720 अंक की परीक्षा होगी और सिलेबस भी वो ही रहेगा.
एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा 87 विषयों के लिए आयोजित की थी, लेकिन उनमें से तीन सब्जेक्ट्स- अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपरों में गलतियां पाई गई. जांच समिति द्वारा पेपर में तथ्यात्मक और अनुवाद से संबंधित गलतियां हासिल करने के बाद फिर से एग्जाम का आयोजन करने की घोषणा की गई. री-एग्जाम की तारीख 9 सितंबर और 10 सितंबर है.
UGC-NET June 2026 | Important Notice
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c
— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026
9 सितंबर को पहली शिफ्ट में अंग्रेजी और दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जबकि, 10 सितंबर को पहली शिफ्ट में समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी विषय का एग्जाम होगा. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी. दोबारा परीक्षा होने के कारण अन्य 84 विषयों के रिजल्ट और प्रोसेस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सिर्फ इन 3 परीक्षा के रिजल्ट और प्रक्रिया में देरी हो सकती है.