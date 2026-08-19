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UGC NET exam Cancelled NTA: NEET के बाद UGC गड़बड़ी ने बढ़ाई NTA की टेंशन, मोदी सरकार ने छात्रों के लिए क्या-क्या किया इंतजाम?

UGC NET exam Cancelled NTA: नीट परीक्षा के बाद अब यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के तीन विषयों में पाई गड़बड़ी ने सिस्टम पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. री-एग्जाम की तारीख के साथ सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. आइए जानते हैं अब तक एनटीए ने क्या-क्या बदलाव करने का प्लान किया है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 19, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:25 AM IST
UGC NET exam Cancelled NTA: NEET के बाद UGC गड़बड़ी ने बढ़ाई NTA की टेंशन, मोदी सरकार ने छात्रों के लिए क्या-क्या किया इंतजाम?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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