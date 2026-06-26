/पूजा खेडकर विवाद के बाद UPSC का बड़ा फैसला! नाम, उम्र या पहचान छिपाई तो आवेदन हो सकता है रद्द

अगर आप यूपीएसीई की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत देने वाली है. वहीं, फर्जी दस्तावेज, बदली हुई पहचान या गलत जानकारी देकर परीक्षा में शामिल होने की कोशिश करने वालों के लिए यह बड़ा झटका है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसीई) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम का इस्तेमाल कर शुरुआती चरण में ही संदिग्ध और फर्जी आवेदनों की पहचान शुरू कर दी है. आयोग के मुताबिक, इसी नई व्यवस्था की मदद से परीक्षा से पहले ही करीब 600 आवेदन खारिज कर दिए गए. यह बदलाव पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर विवाद के बाद परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है.
यूपीएसीई अध्यक्ष अजय कुमार के अनुसार, आयोग ने इस बार प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन स्तर पर ही डुप्लिकेट एप्लिकेशन डिटेक्शन अभियान चलाया. इसका उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करना था, जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए, प्रयासों (Attempts) की सीमा पार करने के बावजूद फॉर्म भरा या उम्र और पहचान से जुड़ी गलत जानकारी देकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की. AI आधारित यह तकनीक आयोग के मौजूदा डेटाबेस से सुरक्षित तरीके से मिलान करती है और संदिग्ध आवेदनों को शुरुआती स्तर पर ही चिन्हित कर देती है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की निजी जानकारी सुरक्षित रखी गई और किसी भी डेटा से समझौता नहीं किया गया.
पहले UPSC में इस तरह की जांच अधिकतर इंटरव्यू के चरण तक पहुंचने के बाद होती थी. यानी यदि कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देकर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास भी कर लेता था, तब जाकर उसकी पहचान हो पाती थी. लेकिन अब नई AI तकनीक के जरिए यह जांच आवेदन के समय ही हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह AI सॉफ्टवेयर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से UPSC ने इन-हाउस विकसित किया है. इसके साथ ही आधार आधारित सत्यापन, फेस मैचिंग और डिजिटल पहचान सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं भी जोड़ी गई हैं, ताकि फर्जी उम्मीदवारों को शुरुआती चरण में ही बाहर किया जा सके.
साल 2024 में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर का मामला सामने आने के बाद UPSC की चयन प्रक्रिया पर कई सवाल उठे थे. आरोप था कि उन्होंने प्रयासों की सीमा समाप्त होने के बाद कथित रूप से अपना और अपने माता-पिता का नाम बदलकर सिविल सेवा परीक्षा दी थी. मामला सामने आने के बाद UPSC ने उनका चयन रद्द कर दिया था. माना जाता है कि इसी घटना के बाद आयोग ने अपनी पूरी सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की और परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने का फैसला लिया. इसी क्रम में 2026 परीक्षा चक्र में AI आधारित डुप्लिकेट पहचान प्रणाली, आधार सत्यापन और फेस मैचिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की गईं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
UPSC की नई व्यवस्था का असर इस साल के आवेदन आंकड़ों में भी दिखाई दिया. 24 मई 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए करीब 10 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जबकि लगभग 5.45 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए. आयोग के सूत्रों का मानना है कि पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन संख्या में आई कमी की एक बड़ी वजह सख्त सत्यापन प्रक्रिया भी हो सकती है. अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नए पोर्टल के जरिए आधार सत्यापन कराया. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तकनीक का इसी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष इस्तेमाल जारी रहा, तो इससे परीक्षा प्रणाली में ईमानदार उम्मीदवारों का भरोसा और मजबूत होगा तथा फर्जीवाड़े की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी.