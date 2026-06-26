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पूजा खेडकर विवाद के बाद UPSC का बड़ा फैसला! नाम, उम्र या पहचान छिपाई तो आवेदन हो सकता है रद्द

पूजा खेडकर विवाद के बाद UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी आवेदन रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. AI आधारित डुप्लिकेट पहचान प्रणाली और आधार सत्यापन की मदद से करीब 600 संदिग्ध आवेदन शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिए गए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 26, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:03 PM IST
पूजा खेडकर विवाद के बाद UPSC का बड़ा फैसला! नाम, उम्र या पहचान छिपाई तो आवेदन हो सकता है रद्द
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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