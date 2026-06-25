पूजा खेडकर मामले के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. पहली बार आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से आवेदन पत्रों की शुरुआती जांच की और नियमों के खिलाफ पाए गए 569 आवेदन पहले ही चरण में रद्द कर दिए. इससे पहले इस तरह की जांच इंटरव्यू के समय की जाती थी. आयोग का कहना है कि नई व्यवस्था का मकसद परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और धोखाधड़ी से मुक्त बनाना है.
यूपीएससी ने बताया कि AI की मदद से आवेदकों के पिछले करीब 15 साल के रिकॉर्ड का मिलान किया गया. इसमें उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो और अन्य विवरणों की तुलना की गई. इस प्रक्रिया से ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए थे, अधिकतम प्रयास पूरे कर लिए थे या अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आयु सीमा पार कर ली थी. जांच के बाद ऐसे 569 आवेदन रद्द कर दिए गए. इसी तकनीक से भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा के लिए भी 69 अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान की गई.
ये बदलाव पूर्व ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर मामले के बाद किया गया है. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपना और अपने माता-पिता का नाम बदलकर अधिकतम प्रयासों की सीमा पार करने के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा 2022 दी थी. बाद में UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें सेवा से भी हटाया गया. इसी घटना के बाद आयोग ने आवेदन स्तर पर ही कड़ी जांच शुरू करने का फैसला लिया ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके.
यूपीएससी ने 2026 की परीक्षा में पहली बार आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) का विकल्प भी दिया. आयोग के अनुसार, करीब 54 प्रतिशत उम्मीदवारों ने इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे उनकी पहचान तुरंत सत्यापित हो गई. बाकी उम्मीदवारों की जांच AI और पुराने रिकॉर्ड की मदद से की गई. अधिकारियों के मुताबिक, 24 मई को हुई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए करीब 8.18 लाख आवेदन आए, जबकि लगभग 5.4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. आवेदन संख्या पिछले साल के मुकाबले कम रही, जिसकी एक वजह नई सख्त जांच प्रक्रिया भी मानी जा रही है.
इस बार UPSC ने एक और बड़ा बदलाव किया. पहले उम्मीदवारों द्वारा कैटेगरी बदलने की जांच इंटरव्यू के दौरान होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया आवेदन स्तर पर ही पूरी कर ली गई. AI की मदद से आयोग ने ऐसे 43,457 उम्मीदवारों की पहचान की जिन्होंने पिछले प्रयासों की तुलना में अपनी कैटेगरी बदली थी, जैसे जनरल से EWS या SC से OBC. इसके बाद सभी मामलों का सत्यापन किया गया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई उम्मीदवारों ने पहले जरूरी प्रमाणपत्र समय पर नहीं मिलने के कारण अलग श्रेणी में आवेदन किया था. सत्यापन के बाद 133 आवेदन नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिए गए.
UPSC के चेयरमैन अजय कुमार ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है. उन्होंने बताया कि AI आधारित डिडुप्लीकेशन सिस्टम की मदद से एक ही व्यक्ति के कई आवेदन और फर्जी पहचान की कोशिशों का आसानी से पता लगाया जा सकता है. आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित डेटाबेस पर आधारित है और उम्मीदवारों की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाती है. उनका कहना है कि UPSC का लक्ष्य सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है और इसमें आधुनिक तकनीक अहम भूमिका निभा रही है.