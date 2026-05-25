SSC GD Paper Leak के बाद फिर सुर्खियों में आया NEET, क्या ऑनलाइन परीक्षा है समाधान? कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा सवाल

SSC GD and NEET Paper Leak: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा का पेपर ऑनलाइन आयोजित होने के बाद भी 4-4 लाख रुपये बिक गया तो ऐसे में सवाल है कि क्या ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक नहीं होगा? NEET पेपर लीक के मामले पर रोक लगाने के लिए क्या सीबीटी सफल रहेगा? आइए जानते हैं.
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SSC GD and NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामला पहले ही सुर्खियों में बना हुआ था कि एक और बड़ा स्कैम सामने आया है जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है. उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने इस परीक्षा को लेकर चल रहे बड़े स्कैम का खुलासा किया है. एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में हो रही हाईटेक नकल का खुलासा किया गया है. शुरुआती जांच से ये सामने आया है कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की जीडी यानी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा का पेपर लाखों रुपये में बेचा गया है. एक-एक पेपर को करीब 4 लाख रुपये में बेचा गया है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से स्पेशल टास्क फोर्स ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है जिनके पास से 50 लाख रुपये का कैश भी मिला है. एसएससी जीडी ऑनलाइन परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद एक बार फिर से नीट एग्जाम सुर्खियों में आ गया है.
हाल ही में केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक के मामले के बाद इसके बचाव के लिए फैसला लिया कि अगले साल से नीट परीक्षा को ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा. नीट परीक्षा को सीबीटी मोड में आयोजित करने के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सच में ऑनलाइन परीक्षा होने पर पेपर लीक नहीं हो सकेगा? ये सवाल उस वक्त ज्यादा चर्चाओं में आ गया है जब ऑनलाइन आयोजित हो रहे SSC जीडी भर्ती परीक्षा का पेपर 4 लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है.
एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की ओर से नीट पेपर लीक मामले के बाद एक बड़ा कदम ये उठाया गया कि उन्होंने अगले साल से नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने का ऐलान किया है. ऐसे में छात्रों के बीच एक विश्वास बना कि सीबीटी मोड के कारण क्वेश्चन पेपर छपने, ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल सेंटर्स आदि से पेपर लीक पर रोक लग सकेगी, लेकिन ऑनलाइन आयोजित एसएससी जीडी पेपर लीक के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सीबीटी पेपर लीक को रोकने के लिए एक पक्का हल है?
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ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लिक हुआ हो, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा पेपर लीक से पहले भी हैकिंग, रिमोट एक्सेस समेत सेंटर्स के मालिकों की मिलीभगत के जरिए पेपर को लीक किया जा चुका है. अगर पेन-पेपर मोड परीक्षा में पेपर लीक हो सकता है तो सीबीटी परीक्षा मोड में रिमोट हैंकिंग और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी का खतरा बना रहता है.
NEET की परीक्षा अगले साल कंप्यूटर बेस्ड होगी।
क्या ये सॉल्यूशन है पेपर लीक का जो जिम्मेवार हैं उनपे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है
SSC GD का exam online ही हुआ था लेकिन सैटर घर बैठे सिस्टम हैक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्या है ये फिर से युवा को टोपी पहनाया जा रहा है
— cockroachjntaparty (@sahidisha8207) May 24, 2026
ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक मजबूत टेक्नोलॉजी ही इसका समाधान हो सकती है. एसएससी या नीट जैसी कई बड़ी परीक्षाएं जो ऑनलाइन आयोजित की जाएं, उन परीक्षाओं के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा जो किसी भी थर्ड पार्टी या रिमोट एक्सेस टूल को अनुमति न दें और ब्लॉक कर दें. ऐसे में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है.
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