Advertisement
trendingNow13228223
Hindi Newsशिक्षाSSC GD Paper Leak के बाद फिर सुर्खियों में आया NEET, क्या ऑनलाइन परीक्षा है समाधान? कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा सवाल

SSC GD Paper Leak के बाद फिर सुर्खियों में आया NEET, क्या ऑनलाइन परीक्षा है समाधान? कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा सवाल

SSC GD and NEET Paper Leak: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा का पेपर ऑनलाइन आयोजित होने के बाद भी 4-4 लाख रुपये बिक गया तो ऐसे में सवाल है कि क्या ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक नहीं होगा? NEET पेपर लीक के मामले पर रोक लगाने के लिए क्या सीबीटी सफल रहेगा? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 25, 2026, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NTA NEET Online vs Offline Exam
NTA NEET Online vs Offline Exam

SSC GD and NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामला पहले ही सुर्खियों में बना हुआ था कि एक और बड़ा स्कैम सामने आया है जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है. उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने इस परीक्षा को लेकर चल रहे बड़े स्कैम का खुलासा किया है. एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में हो रही हाईटेक नकल का खुलासा किया गया है. शुरुआती जांच से ये सामने आया है कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की जीडी यानी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा का पेपर लाखों रुपये में बेचा गया है. एक-एक पेपर को करीब 4 लाख रुपये में बेचा गया है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से स्पेशल टास्क फोर्स ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है जिनके पास से 50 लाख रुपये का कैश भी मिला है. एसएससी जीडी ऑनलाइन परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद एक बार फिर से नीट एग्जाम सुर्खियों में आ गया है.

हाल ही में केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक के मामले के बाद इसके बचाव के लिए फैसला लिया कि अगले साल से नीट परीक्षा को ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा. नीट परीक्षा को सीबीटी मोड में आयोजित करने के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सच में ऑनलाइन परीक्षा होने पर पेपर लीक नहीं हो सकेगा? ये सवाल उस वक्त ज्यादा चर्चाओं में आ गया है जब ऑनलाइन आयोजित हो रहे SSC जीडी भर्ती परीक्षा का पेपर 4 लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है. 

NEET Paper Leak: क्या CBT मोड है हल?

एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की ओर से नीट पेपर लीक मामले के बाद एक बड़ा कदम ये उठाया गया कि उन्होंने अगले साल से नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने का ऐलान किया है. ऐसे में छात्रों के बीच एक विश्वास बना कि सीबीटी मोड के कारण क्वेश्चन पेपर छपने, ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल सेंटर्स आदि से पेपर लीक पर रोक लग सकेगी, लेकिन ऑनलाइन आयोजित एसएससी जीडी पेपर लीक के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सीबीटी पेपर लीक को रोकने के लिए एक पक्का हल है?

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- CBT मोड में होगी NEET परीक्षा, पेन-पेपर से कितना सिक्योर रहेगा एग्जाम, क्या नहीं हो पाएगा पेपर लीक?

ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लिक हुआ हो, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा पेपर लीक से पहले भी हैकिंग, रिमोट एक्सेस समेत सेंटर्स के मालिकों की मिलीभगत के जरिए पेपर को लीक किया जा चुका है. अगर पेन-पेपर मोड परीक्षा में पेपर लीक हो सकता है तो सीबीटी परीक्षा मोड में रिमोट हैंकिंग और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी का खतरा बना रहता है.

कॉकरोच जनता पार्टी ने NEET पेपर लीक पर उठाए सवाल?

पेपर लीक पर कैसे लगाई जाए रोक?

ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक मजबूत टेक्नोलॉजी ही इसका समाधान हो सकती है. एसएससी या नीट जैसी कई बड़ी परीक्षाएं जो ऑनलाइन आयोजित की जाएं, उन परीक्षाओं के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा जो किसी भी थर्ड पार्टी या रिमोट एक्सेस टूल को अनुमति न दें और ब्लॉक कर दें. ऐसे में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Cockroach Janata Party... जब चुनाव में दिखे गधा, हाथी और भालू! इन अनोखे चिन्ह वाली पार्टियों का इतिहास क्या जानते हैं आप?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

neet paper leak

Trending news

एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
Padma Awards 2026
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
Bengaluru
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?