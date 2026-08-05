/Agniveer Rally 2026: अग्निवीर रैली में जानें के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाए, सेना ने जारी की पूरी लिस्ट

Army Agniveer Rally Required Document List 2026: अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय सेना ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी सूची जारी की है. जानें कौन-कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य है.
Join Indian Army 2026: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए सबसे जरूरी बात केवल शारीरिक तैयारी नहीं, बल्कि सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से साथ लेकर पहुंचना भी है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवार सिर्फ इसलिए परेशानी में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे होते हैं या जरूरी प्रमाण पत्र साथ नहीं होते. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना भर्ती महानिदेशालय (Directorate General of Recruiting) ने छात्रों के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स की सूची और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश शेयर किए हैं.
देशभर में भारतीय सेना की ओर से जोनवाइज अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जा रही हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग राज्यों और शहरों में उम्मीदवार सेना में भर्ती होने का सपना लेकर पहुंच रहे हैं. युवाओं में देश सेवा का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में सफल होने के लिए शारीरिक क्षमता के साथ-साथ दस्तावेजों की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है.
भारतीय सेना भर्ती महानिदेशालय की FAQ सीरीज के अनुसार अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे.
10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट
बोर्ड प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आय प्रमाण पत्र
मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र
सरपंच द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
स्पोर्ट्स कोटा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आधार कार्ड
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो
भर्ती रैली का एडमिट कार्ड
यदि इनमें से कोई आवश्यक दस्तावेज अनुपलब्ध है, तो उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.
The right information is the first step towards your dream of joining the Indian Army.
Our FAQ Series answers the most common questions to help you prepare with confidence.
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— Directorate General of Recruiting - Indian Army (@DIRECTORATERTG) August 4, 2026
भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि सभी जरूरी दस्तावेजों की दो-दो फोटोकॉपी साथ लेकर जाना अनिवार्य है. प्रत्येक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड (स्वप्रमाणित) या किसी गजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए. इससे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि सभी दस्तावेज पहले से एक अलग फाइल या फोल्डर में व्यवस्थित रखें ताकि रैली स्थल पर किसी प्रकार की जल्दबाजी या भ्रम की स्थिति न बने.
रैली के लिए घर से निकलने से पहले सभी दस्तावेजों की एक बार अच्छी तरह जांच जरूर कर लें. यह सुनिश्चित करें कि एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और उनकी प्रमाणित प्रतियां पूरी हैं. इसके अलावा निर्धारित समय से पहले रैली स्थल पर पहुंचना भी बेहद जरूरी है. समय पर पहुंचने से दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सकती हैं.
भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को विशेष रूप से चेतावनी दी है कि भर्ती के नाम पर कई दलाल और फर्जी एजेंट संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे लोग नौकरी दिलाने या चयन सुनिश्चित कराने के नाम पर पैसे मांगते हैं. सेना ने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होती है. कोई भी बाहरी व्यक्ति या दलाल सेना भर्ती को प्रभावित नहीं कर सकता. इसलिए उम्मीदवार केवल अपनी मेहनत और तैयारी पर भरोसा रखें तथा किसी भी झूठे वादे या लालच में न आएं.
विशेषज्ञों के अनुसार अग्निवीर भर्ती में सफलता के लिए शारीरिक फिटनेस, दस्तावेजों की पूर्ण तैयारी और आत्मविश्वास तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. यदि उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें, समय पर रैली स्थल पहुंचें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, तो भर्ती प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है. भारतीय सेना भी लगातार अभ्यर्थियों को आधिकारिक FAQ और दिशानिर्देशों के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध करा रही है, ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार को केवल दस्तावेजों की कमी के कारण नुकसान न उठाना पड़े.