NEET-UG पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NTA ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला छात्रों के हित और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया, जबकि कोर्ट ने इसे “ट्रॉमेटिक” बताते हुए छात्रों और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत व भावनात्मक निवेश पर गहरा असर बताया और NTA की कार्यप्रणाली में “ad-hocism” व संस्थागत कमजोरियों पर सवाल उठाए; इसी बीच NEET विवाद का बैकग्राउंड यह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासकर 2024 के आसपास असामान्य टॉप स्कोर, ग्रेस मार्क्स और अनियमितताओं के आरोपों ने विवाद को और बढ़ाया, जिसके बाद पेपर लीक और साइबर फ्रॉड की घटनाओं ने छात्रों में असुरक्षा और भ्रम का माहौल पैदा कर दिया, और इसी कारण परीक्षा प्रणाली में सख्त सुधारों और निगरानी की मांग लगातार तेज होती रही है, जिसमें मल्टी-सेट पेपर, CCTV निगरानी, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और CBT मोड जैसे बदलाव शामिल किए जा रहे हैं तथा पुन: परीक्षा 21 जून को कड़े SOP के तहत कराई जा रही है.