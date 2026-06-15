अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो छात्रों और अभिभावकों को Re-NEET परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी कर रहा था. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी तरह की पेपर लीक घटना नहीं हुई है, बल्कि यह पूरी तरह से एक साइबर धोखाधड़ी है. आरोपी सोशल मीडिया के जरिए फर्जी दावे करके छात्रों को फंसाते थे.
जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने Telegram, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर विज्ञापन चलाए. इन विज्ञापनों में दावा किया जाता था कि वे Re-NEET का प्रश्नपत्र और गोपनीय जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं. छात्रों और अभिभावकों से पहले से पैसे जमा कराए जाते थे और बदले में “प्रीमियम एक्सेस” देने का वादा किया जाता था. यह पूरा नेटवर्क छात्रों की चिंता और परीक्षा के दबाव का फायदा उठाकर काम कर रहा था.
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है सुमेर सिंह भरत लाल मीणा (जयपुर, राजस्थान) और आकाश पप्पूलाल मीणा (कोटा, राजस्थान). जांच में पता चला कि इस गिरोह ने 8 से अधिक टेलीग्राम चैनल बनाए थे, जिनमें 'Raghav_singh_neet' जैसे नाम शामिल थे. इन चैनलों के जरिए वे खुद को भरोसेमंद दिखाने की कोशिश करते थे और फर्जी “सक्सेस स्टोरी” पोस्ट कर नए लोगों को जोड़ते थे.
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जब लोग पैसे देते थे तो उन्हें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता था. इससे पैसों का स्रोत और लेन-देन छुपाया जाता था. इसके अलावा, गिरोह निवेश से जुड़े फर्जी स्कीम भी चला रहा था, जहां ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों को ठगा जाता था. अब तक लगभग ₹1.5 करोड़ के लेन-देन का पता लगाया गया है.
जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क ने 1000 से अधिक लोगों को टारगेट किया और करीब 70 लोग परीक्षा से जुड़ी ठगी के शिकार हुए. पिछले एक महीने में ही 250 से ज्यादा मोबाइल नंबरों के जरिए संपर्क किया गया था. पुलिस ने 12 राज्यों से शिकायतें दर्ज होने की पुष्टि की है और अब राजस्थान सहित अन्य राज्यों में आगे की जांच जारी है. अहमदाबाद पुलिस ने साफ किया है कि आरोपियों के पास से कोई भी नीट पेपर बरामद नहीं हुआ है और यह पूरी तरह फर्जी दावों पर आधारित साइबर फ्रॉड था.
NEET-UG पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NTA ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला छात्रों के हित और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया, जबकि कोर्ट ने इसे “ट्रॉमेटिक” बताते हुए छात्रों और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत व भावनात्मक निवेश पर गहरा असर बताया और NTA की कार्यप्रणाली में “ad-hocism” व संस्थागत कमजोरियों पर सवाल उठाए; इसी बीच NEET विवाद का बैकग्राउंड यह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासकर 2024 के आसपास असामान्य टॉप स्कोर, ग्रेस मार्क्स और अनियमितताओं के आरोपों ने विवाद को और बढ़ाया, जिसके बाद पेपर लीक और साइबर फ्रॉड की घटनाओं ने छात्रों में असुरक्षा और भ्रम का माहौल पैदा कर दिया, और इसी कारण परीक्षा प्रणाली में सख्त सुधारों और निगरानी की मांग लगातार तेज होती रही है, जिसमें मल्टी-सेट पेपर, CCTV निगरानी, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और CBT मोड जैसे बदलाव शामिल किए जा रहे हैं तथा पुन: परीक्षा 21 जून को कड़े SOP के तहत कराई जा रही है.