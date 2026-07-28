/AI और ऑटोमेशन के दौर में बदल रही है नौकरी की दुनिया, जानिए 2026 में रिक्रूटर्स किसे देंगे सबसे ज्यादा मौका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल ने छात्रों और अभिभावकों के बीच एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आज के छात्र पढ़ाई पूरी करेंगे, तब तक क्या उनके लिए पर्याप्त नौकरियां बचेंगी? हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह डर नया नहीं है. जब बैंकों और रेलवे में कंप्यूटर आए थे, तब भी लोगों को लगा था कि लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तकनीक ने पुराने कामों का स्वरूप बदला और नई तरह की नौकरियां पैदा कीं.
2026 में कंपनियां केवल ऐसे उम्मीदवार नहीं चाहेंगी जिन्हें AI टूल्स चलाना आता हो. रिक्रूटर्स ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जो सही निर्णय ले सकें, टीम के साथ बेहतर काम कर सकें और बदलती तकनीक के साथ खुद को लगातार अपडेट करते रहें. अब सीखने के साथ-साथ 'अनलर्न' और 'रीलर्न' करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी. यानी नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने वाले उम्मीदवारों की मांग सबसे ज्यादा होगी.
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में डिग्री का महत्व बना रहेगा, लेकिन अकेले डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं होगी. कंपनियां उम्मीदवार के पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल अनुभव, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशनल व्यवहार को ज्यादा महत्व देंगी. ऐसे उम्मीदवार, जो पहले दिन से बिजनेस की समस्याओं को समझकर समाधान देने की क्षमता रखते हों, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी.
आज युवाओं का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी पढ़ाई उन्हें नई अर्थव्यवस्था में रोजगार दिलाने लायक बना रही है या नहीं. इसलिए शिक्षा को केवल क्लासरूम और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता. छात्रों को प्रेजेंटेशन, टीमवर्क, रिसर्च, मार्केटिंग, इनोवेशन, डिजिटल कंटेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वास्तविक प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने के अवसर मिलने चाहिए. यही अनुभव उन्हें नौकरी के लिए बेहतर तैयार करेगा.
उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, रैंकिंग और प्लेसमेंट के आधार पर नहीं होगा. अब यह देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय छात्रों को उद्योग से जोड़ने, रिसर्च कराने, स्टार्टअप शुरू करने, कैंपस प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व देने और वास्तविक समस्याओं पर काम करने के कितने अवसर देता है. ऐसे अनुभव छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करते हैं.
2026 में रिक्रूटर्स केवल रिज्यूमे देखकर निर्णय नहीं लेंगे. वे यह जानना चाहेंगे कि उम्मीदवार ने समय पर असाइनमेंट पूरे किए हैं या नहीं, अलग-अलग टीमों के साथ काम किया है या नहीं, AI का जिम्मेदारी से उपयोग करना जानता है या नहीं, रिपोर्ट लिख सकता है, प्रभावी तरीके से अपनी बात रख सकता है और ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता है. यानी अब केवल दावा नहीं, बल्कि काम का प्रमाण भी जरूरी होगा.
AI कई नियमित और दोहराए जाने वाले काम आसान बना देगा, लेकिन इससे इंसानी क्षमताओं का महत्व कम नहीं होगा. बल्कि सही निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, तथ्यों की जांच, नैतिकता और डेटा की सही व्याख्या जैसी स्किल्स पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी. भविष्य का सफल प्रोफेशनल वही होगा जो तकनीक को समझने के साथ-साथ उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना भी जानता हो.
अब शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं रह गया है. इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कैंपस वेंचर्स, क्रिएटर इकोनॉमी और इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए पढ़ाई के दौरान कमाई के अवसर भी बढ़ रहे हैं. इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक मूल्य सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है.
भारत में अब परिवार केवल बड़े कैंपस या ऊंची रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय नहीं देख रहे हैं. उनकी प्राथमिकता ऐसे संस्थान बन गए हैं जो बच्चों को आत्मविश्वासी, कुशल और आर्थिक रूप से सक्षम बना सकें. वहीं छात्र भी यह जानना चाहते हैं कि कॉलेज का समय उन्हें केवल सर्टिफिकेट देगा या वास्तविक इंडस्ट्री एक्सपोजर और करियर के लिए जरूरी अनुभव भी उपलब्ध कराएगा.
डॉ. लोवी राज गुप्ता प्रो वाइस-चांसलर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अनुसार 2026 के सफल विश्वविद्यालय वही होंगे जो रोजगार क्षमता को केवल प्लेसमेंट तक सीमित न रखकर पूरे शैक्षणिक सफर का हिस्सा बनाएंगे. ऐसे संस्थान छात्रों को प्रयोग करने, असफल होने, नेतृत्व करने, कमाने और आत्मविश्वास विकसित करने का मौका देंगे. AI भले ही काम करने के तरीके बदल दे, लेकिन असली बदलाव शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और रोजगार-केंद्रित बनाने में होगा.