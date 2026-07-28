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AI और ऑटोमेशन के दौर में बदल रही है नौकरी की दुनिया, जानिए 2026 में रिक्रूटर्स किसे देंगे सबसे ज्यादा मौका

AI और ऑटोमेशन के दौर में 2026 के रिक्रूटर्स किन स्किल्स वाले उम्मीदवारों को नौकरी देंगे? जानिए क्यों अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, AI स्किल्स और कम्युनिकेशन सफलता की असली कुंजी बन गए हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 28, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:32 PM IST
AI और ऑटोमेशन के दौर में बदल रही है नौकरी की दुनिया, जानिए 2026 में रिक्रूटर्स किसे देंगे सबसे ज्यादा मौका

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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