Ai Course for Teachers: KG से 12वीं क्लास की स्कूल टीचर्स को लेनी होगी AI ट्रेनिंग, यहां मुफ्त में कराया जाएगा 45 घंटे का कोर्स

Ai Course for All Teachers: बदलते समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की खास भूमिका देखने को मिल रही है. हर क्षेत्र के लिए एआई की तकनीक तेजी फैल रही है. टेक सेक्टर से लेकर शिक्षा विभागों में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में स्कूल टीचर्स को भी एआई जैसी तकनीक को अपनाने और समझने की सलाह दी जा रही है. सभी टीचर्स को इस तकनीक से जुड़ने और समझने के लिए कहा जा रहा है. ऐसे में जल्द ही किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए एआई ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी और सभी के लिए इस ट्रेनिंग को लेना जरूरी भी होगा. भारत में K-12 तक के स्कूल शिक्षकों के लिए AI ट्रेनिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा.

कौन देगा AI ट्रेनिंग?

भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की ओर से देशभर के सभी शिक्षकों को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी. ‘AI For All’ प्रोग्राम के तहत इस ट्रेनिंग को शुरू किया जाएगा. इसे लेकर आईआईटी मद्रास ने ऐलान किया है कि वो किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक के स्कूल शिक्षकों को एआई स्किल बढ़ाने में मदद करेगा.

क्या है AI ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम?

आईआईटी मद्रास की ओर से मुफ्त में एआई ट्रेनिंग दी जाएगी. 'AI for Educators' के नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें सभी विषयों से संबंधित AI एजुकेशन शामिल है. ऐसे में टीचर्स के लिए AI के बारे में जानना और प्रैक्टिकल गैजेट्स को समझना आसान हो सकेगा.

25 से 45 घंटे तक का होगा पूरा AI कोर्स

आईआईटी मद्रास 'AI for Educators' प्रोग्राम को SWAYAM प्लस के माध्यम से कराया. ऐसे में ये कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध होगा और इसे कोई भी कर सकेगा. अलग-अलग विषयों पर कोर्स उपलब्ध होंगे जो 25 घंटे से 45 घंटे की अवधि की ट्रेनिंग होगी.

किसने किया ‘AI For All’ प्रोग्राम लॉन्च?

टीचर्स के लिए एआई कोर्स को IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटि ने किया. इस कोर्स का उद्देश्य शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना और शिक्षा में एक नया बदलाव लाना है. इस स्किल को सीखने के बाद शिक्षा अधिक मजबूत हो सकेगी.

