/AI, साइबर अटैक और ड्रोन... भारतीय सेना ने शुरू किया बड़ा कोर्स, अब नए तरीके से लड़ी जाएगी जंग!

Indian Army Tri Services Future Warfare Course: भविष्य के युद्ध, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, स्पेस और संयुक्त सैन्य संचालन पर फोकस करते हुए भारतीय सेना का नया कोर्स शुरू हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा तैयारियों को भविष्य की तकनीकी और रणनीतिक चुनौतियों के अनुरूप मजबूत करना है. इस दिशा में ये कोर्स सबसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. आज यानी 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के लिए भविष्य के युद्ध-संचालन कोर्स को शुरू किया जा रहा है.
इस कोर्स को ट्री-सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स के नाम से भी जाना जा रहा है जिसके चौथे संस्करण की शुरुआत 3 अगस्त से हो गई है. ये एक खास तरह का ट्रेनिंग कोर्स है जो 4 सप्ताह की अवधि के साथ रहेगा. इस कोर्स को मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) द्वारा आयोजित किया जाएगा और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र (CENJOWS) इसे कॉर्डिनेट करेगा. भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है.
The 4th edition of the Tri-Services Future Warfare Course begins in New Delhi today.
The four-week course, conducted under the aegis of Headquarters Integrated Defence Staff and coordinated by the Centre for Joint Warfare Studies, will bring together officers from the three… pic.twitter.com/PDqAB9Irb4
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 3, 2026
इस चार सप्ताह के ट्री-सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारी शामिल होंगे. विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शिक्षाविद, रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ और रणनीतिक मामलों से जुड़े थिंक-टैंक के विशेषज्ञ भी कोर्स में हिस्सा लेंगे.
|कोर्स का नाम
|ट्री-सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स
|कोर्स की शुरुआत
|3 अगस्त 2026, नई दिल्ली
|अवधि
|4 सप्ताह
|आयोजक
|मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
|कॉर्डिनेटर
|संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र
|प्रतिभागी
|तीनों सेनाओं के अधिकारी, सरकार, अकादमिक जगत, उद्योग और रणनीतिक थिंक-टैंक के प्रतिनिधि
|फोकस
|भविष्य के युद्ध, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, स्पेस और संयुक्त सैन्य संचालन
ट्री-सर्विसेस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का उद्देश्य बदलते युद्ध स्वरूप को समझना और संयुक्त सैन्य संचालन की क्षमता को मजबूत करना है. इसमें एडवांस्ड युद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सैन्य उपयोग, साइबर सुरक्षा और साइबर युद्ध, ड्रोन और स्वायत्त हथियार सिस्टम, अंतरिक्ष आधारित रक्षा क्षमताएं, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस और संयुक्त सैन्य रणनीति आदि शामिल होगा.