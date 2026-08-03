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AI, साइबर अटैक और ड्रोन... भारतीय सेना ने शुरू किया बड़ा कोर्स, अब नए तरीके से लड़ी जाएगी जंग!

Future Warfare Course 2026: आज यानी 3 अगस्त 2026 से एत नए त्रि-सेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स की शुरुआत हुई है. इसके जरिए सेनाओं को आधुनिक युद्ध की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस कोर्स को कौन कर सकता है. किस नए तरीके से अब भारतीय सेना में जंग लड़ी जाएगी? आइए सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:00 PM IST
AI, साइबर अटैक और ड्रोन... भारतीय सेना ने शुरू किया बड़ा कोर्स, अब नए तरीके से लड़ी जाएगी जंग!
Image Credit: Indian Army Tri-Services Future Warfare Course

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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