/AI, साइबर अटैक और ड्रोन... भारतीय सेना ने शुरू किया बड़ा कोर्स, अब नए तरीके से लड़ी जाएगी जंग!

Indian Army Tri Services Future Warfare Course: भविष्य के युद्ध, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, स्पेस और संयुक्त सैन्य संचालन पर फोकस करते हुए भारतीय सेना का नया कोर्स शुरू हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा तैयारियों को भविष्य की तकनीकी और रणनीतिक चुनौतियों के अनुरूप मजबूत करना है. इस दिशा में ये कोर्स सबसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. आज यानी 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के लिए भविष्य के युद्ध-संचालन कोर्स को शुरू किया जा रहा है.