जरूरी हो रहा है AI... 12वीं के बाद सीखनी चाहिए ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Skill; जानिए क्यों?

AI Skills for Students: समय के साथ सिर्फ तकनीकी दुनिया में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के आने पर दुनिया भर के कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला है. पढ़ने और पढ़ाने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं. कई स्कूल-संस्थानों में एआई जगह ले चुका है तो कहीं कोशिश जारी है. ऐसे में छात्रों के लिए भी जरूरी है कि वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पहले ही अपनी अच्छी खासी तैयारी रखें. एआई से घबराने की बजाए इसे अपना काम का समझें और एआई के माध्यम से स्किल्स बढ़ाएं. आज हम ऐसी 3 AI Skills के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 12वीं के बाद हर छात्र को सीखना चाहिए. इसकी मदद से एक बेहतर करियर बन सकता है.

इस वजह से जरूरी हो रहा है AI

AI Skills को सीखने को लेकर अगर आपके भी मन में सवाल है कि ये सीखना क्यों है या आखिर जरूरी क्यों है? तो ये ठीक वैसे ही जरूरी है जैसे शुरुआत में कंप्यूटर सीखना था. इंसानों से ज्यादा तेज और समझदार कहलाता था, आज के समय में ज्यादातर लोगों के करियर में लैपटॉप और कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी हो गई है. ऐसे ही एआई भी है लेकिन ये एक डिवाइस नहीं बल्कि ऐसा विज्ञान जो मशीन को इंसानों जैसा सोचने की पावर देता है. मशीन लर्निंग की तरह एआई को टेक लर्निंग कहा जा सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक का इस्तेमाल करने के लिए अगर एआई आता है तो आप बेहतर तरीके से उसका फायदा भी उठा सकते हैं. करियर बनाने के लिहाज से एआई बेस्ट है. हर क्षेत्र में एआई स्किल्स की मांग बढ़ चुकी है.

सीखने चाहिए ये 3 AI Skills

AI Natural Language Processing- नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) सीखना भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसके जरिए जान सकेंगे कि कैसे AI इंसानों की भाषा के साथ काम कर रहा है. जैसे चैटबॉट्स और ट्रांसलेशन आपकी हर भाषा को समझ कर जवाब देने में सक्षम होते हैं.

AI Basic Programme- साइंस स्ट्रीम छात्रों के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना एक अच्छा ऑप्शन है. इसके जरिए आप एआई और डेटा साइंस में इस्तेमाल होने वाली पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं जिसकी मांग काफी ज्यादा है.

AI Data Handling- पांडास और न्यूमपी को सीखना फायदेमंद रहेगा. डेटा हैंडलिंग सीख गए तो डेटा को सही तरह से ऑर्गेनाइज करने की कला सीख सकेंगे. इसमें भी बेहतर करियर बना सकते हैं.

