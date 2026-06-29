/AI का बड़ा कहर! एक झटके में 9,000 लोगों की छंटनी, इस साल के अंत तक इतने हजार कर्मचारी और होंगे बेरोजगार

आज तक AI को लोग भविष्य की तकनीक मानते थे, लेकिन अब ये लाखों कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है. दुनिया की बड़ी कंपनियां तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर इंसानों की जगह मशीनों से काम करवाने की तैयारी में हैं. इसका ताजा उदाहरण ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) है, जिसने एक साथ 9000 नौकरियां खत्म करने का फैसला लिया है. इनमें 5,500 कर्मचारियों की नौकरी इसी साल के अंत तक चली जाएगी, जबकि बाकी 3,500 भूमिकाएं बाहरी रणनीतिक साझेदारों को सौंप दी जाएंगी. कंपनी का कहना है कि इससे खर्च घटेगा और कामकाज पहले से ज्यादा तेज और आधुनिक होगा.
हालांकि, इस फैसले ने दुनियाभर में AI के कारण बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में कई पारंपरिक नौकरियां AI की वजह से प्रभावित हो सकती हैं.
ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) ने ये फैसला अपने नए Fit2Win कार्यक्रम के तहत लिया है. इस योजना का उद्देश्य कंपनी के कामकाज को अधिक तेज, डिजिटल और कम खर्च वाला बनाना है. कंपनी ने वर्ष 2028 तक 600 मिलियन पाउंड यानी करीब 75 हजार करोड़ रुपये की बचत का लक्ष्य रखा है. इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए BAT ने वैश्विक आईटी कंपनी Accenture के साथ साझेदारी की है. एक्सेंचर कंपनी को एडवांस AI सॉल्यूशंस उपलब्ध कराएगी, जिससे कई ऐसे काम मशीनों और ऑटोमेशन के जरिए पूरे किए जाएंगे, जिन्हें अब तक कर्मचारी संभाल रहे थे. यही वजह है कि हजारों पद खत्म करने का फैसला लिया गया है.
कंपनी के अनुसार कुल 9,000 पदों में से 5,500 कर्मचारियों की नौकरी वर्ष 2026 के अंत तक समाप्त कर दी जाएगी. बाकी 3,500 भूमिकाएं बाहरी रणनीतिक साझेदारों को ट्रांसफर की जाएंगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ब्रिटेन सहित किन-किन देशों के कितने कर्मचारी सीधे इस फैसले से प्रभावित होंगे. ब्रिटेन में BAT के लगभग 350 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन वहां कितनी छंटनी होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. कंपनी का कहना है कि बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे और प्रभावित कर्मचारियों को आवश्यक सहायता देने की कोशिश की जाएगी.
BAT के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तादेउ मरोक्को ने कहा कि कंपनी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खुद को बदल रही है. उनके मुताबिक बाजार तेजी से बदल रहा है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नई तकनीक अपनाना जरूरी हो गया है. उन्होंने स्वीकार किया कि इस फैसले का असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा, लेकिन कंपनी उनके साथ सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश आएगी. CEO ने कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को इस बदलाव के दौरान हरसंभव सहयोग दिया जाएगा. उनका मानना है कि AI और नई तकनीक के बिना भविष्य में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहना मुश्किल होगा.
AI की वजह से बढ़ती छंटनी ऐसे समय में हो रही है, जब खुद ब्रिटेन सरकार भी इसके सामाजिक प्रभाव को लेकर चिंता जता चुकी है. इसी महीने प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी डैरेन जोन्स ने कंपनियों से अपील की थी कि वे केवल AI पर निर्भर होने के बजाय मानव संसाधन में भी निवेश करें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि AI की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होती रहीं, तो अगले दस वर्षों में ब्रिटेन का सामाजिक कल्याण तंत्र (Welfare System) गंभीर संकट में पड़ सकता है. सरकार का मानना है कि तकनीक और रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है.
AI आधारित यह बदलाव भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको भारत में सीधे सिगरेट नहीं बेचती, लेकिन उसकी ITC में लगभग 22.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में अपना ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी हब भी स्थापित किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि AI का सबसे बड़ा असर एंट्री-लेवल नौकरियों पर पड़ सकता है, जहां फ्रेशर्स अपने करियर की शुरुआत करते हैं. यदि शुरुआती काम भी AI करने लगेगा, तो नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं. ऐसे में अब छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए AI, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डिजिटल स्किल्स जैसी नई तकनीकों को सीखना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है.