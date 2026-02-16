CBSE बोर्ड परीक्षा में न हो जाए देरी, फटाफट स्टूडेंट्स जान लें AI Summit 16 से 20 फरवरी 2026 तक की ट्रैफिक एडवाइजरी

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाCBSE बोर्ड परीक्षा में न हो जाए देरी, फटाफट स्टूडेंट्स जान लें AI Summit 16 से 20 फरवरी 2026 तक की ट्रैफिक एडवाइजरी

AI Summit Traffic Advisory for Students: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से हो जाएगी. परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स AI Summit 16 से 20 फरवरी 2026 तक की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जान लें. वरना परीक्षा सेंटर पहुंचने में देरी हो सकती है.

Feb 16, 2026, 12:18 PM IST
AI Summit Traffic Advisory for Students: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी से हो जाएगा. 16 फरवरी से दिल्ली में एआई समिट शुरू हो गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स को एग्जाम में पहुंचने में देरी न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किया है. शिक्षा और परिवहन विभाग के साथ मिलकर 10वीं-12वीं छात्रों के लिए खास व्यवस्था की गई है. ऐसे छात्र जो दिल्ली में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें एआई समिट के दौरान ट्रैफिक न सामना करना पड़े. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस रूट में कुछ बदलाव किया है और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है. ये दिल्ली में होने वाला सबसे बड़ा र्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई समिट है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से AI Summit 16 से 20 फरवरी 2026 तक की ट्रैफिक एडवायजरी की गई है. आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

AI Summit Traffic Advisory: दिल्ली के आसपास इलाकों में कड़ी सुरक्षा

दिल्ली में एआई समिट की शुरुआत 16 फरवरी से हो चुकी है जो 20 फरवरी 2026 तक जारी की जाएगी. इस समिट में दुनिया भर के कई नेता, प्रतिनिधि और मंत्री शामिल होंगे. इस समिट के कारण दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है. साथ ही ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है. एआई समिट के चलते दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के 4000 से अधिक जवानों को तैनाता किया जा रहा है.

स्टूडेंट्स जान लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने के साथ कुछ रूट डायवर्जन की जानकारी दी है. दिल्ली में भारत मंडपम, हैदराबाद हाउस और सुषमा स्वराज भवन के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक पर असर देखने को मिल सकता है. भैरों मार्ग और मथुरा रोड के एक हिस्से को भी वीवीआईपी मूवमेंट के समय बंद किया जाएगा. इसके अलावा अकबर रोड, कर्तव्य पथ, तीन मूर्ति मार्ग, जनपथ और शांति पथ पर भी कुछ रूट को डायवर्ट की किया जा सकता है.

इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी बताए हैं. दिल्ली से बाहर जाने वालों लिए को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर ट्रैफिक मोड़ दिया गया जाएगा. आईएसबीटी कश्मीरी गेट, एम्स, धौला कुआं, आश्रम चौक की ओर जाने वालों को ट्रैफिक डायवर्जन नहीं मिलेगा.

