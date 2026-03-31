अमेरिका में 90 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा! न मंदी, न छंटनी, इस अदृश्य दुश्मन से कांप उठे प्रोग्रामर और लेखक

Job Loss In USA: अमेरिका में नौकरी करने वाले लोगों के बीच इन दिनों एक नई चिंता तेजी से बढ़ रही है. ये चिंता किसी मंदी या छंटनी की नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर की है. पहले ये चर्चा सिर्फ बड़ी मीटिंग्स या टेक इवेंट्स तक सीमित थी. लेकिन अब आम लोग भी इस पर बात कर रहे हैं. प्रोग्रामर, लेखक, डेटा से जुड़े काम करने वाले और कई पेशेवर अब अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं. जो बदलाव पहले दूर लगता था, अब धीरे-धीरे करीब आता नजर आ रहा है.

इस चिंता को हाल ही में एक बड़े अध्ययन ने और मजबूत कर दिया है. टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अलग-अलग नौकरियों का डेटा लेकर यह समझने की कोशिश की कि आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं. उन्होंने एक खास इंडेक्स तैयार किया. इससे ये पता लगाया गया कि कौन-सी नौकरियां ज्यादा जोखिम में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो से पांच साल में 90 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं. इतना ही नहीं, परिवारों की कमाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है. अनुमान है कि 200 अरब से लेकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की आय खतरे में आ सकती है.

कौन-सी नौकरियों पर पड़ सकता है असर?

सबसे ज्यादा असर किन नौकरियों पर पड़ सकता है, यह बात भी सामने आई है. पहले माना जाता था कि मशीनें सिर्फ फैक्ट्री या मेहनत वाले काम को ही बदलेंगी. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. रिपोर्ट के अनुसार कई हाई-स्किल और ऑफिस से जुड़े काम ज्यादा खतरे में हैं. जैसे वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट. इसकी वजह ये है कि नई टेक्नोलॉजी डेटा को समझने, पैटर्न पकड़ने और कंटेंट बनाने में बहुत तेज है. यही काम इन पेशों का आधार है.

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कौन सी नौकरियां हैं जो फिलहाल सुरक्षित हैं?

दूसरी तरफ कुछ नौकरियां फिलहाल ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही हैं. जिन कामों में इंसानी संपर्क ज्यादा जरूरी है, वहां खतरा कम है. जैसे अस्पताल में काम करने वाले सहायक, मसाज थेरेपिस्ट, खनन से जुड़े कर्मचारी या ऐसे काम जहां शारीरिक मेहनत ज्यादा होती है. यह एक बड़ा बदलाव है. जिन नौकरियों को पहले कम सुरक्षित समझा जाता था, वे अब ज्यादा स्थिर नजर आ रही हैं. इससे लोगों की सोच भी बदल रही है.

इस बदलाव का असर जगह के हिसाब से भी अलग हो सकता है. बड़े शहर और यूनिवर्सिटी वाले इलाके ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. क्योंकि यहां टेक, फाइनेंस और रिसर्च से जुड़े काम ज्यादा होते हैं. वहीं यह भी साफ है कि इस बदलाव को नजरअंदाज करना आसान नहीं है. आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि लोग नई तकनीक के साथ काम करना सीखें. जो लोग इसे समझकर अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, वही आगे टिक पाएंगे. बदलाव धीरे-धीरे शुरू हो चुका है. अब असली सवाल यह है कि इस नए दौर में खुद को कैसे जरूरी बनाए रखा जाए.

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