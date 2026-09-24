AI के दौर में नौकरियां नहीं, नए स्टार्टअप्स बनाएंगे भारत का भविष्य?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेजी से विस्तार के बीच रोजगार और उद्यमिता के भविष्य पर चर्चा तेज हो गई है. 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के अलोफ्ट बाय मैरियट में आयोजित एक कार्यक्रम में AI के प्रभाव, युवाओं के अवसर और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए गए. कार्यक्रम के दौरान Human Edge in the AI Age के हिंदी संस्करण ‘एआई युग में मानवीय श्रेष्ठता’ का विमोचन किया गया. साथ ही, एक नए AI प्लेटफॉर्म NitinSeth.AI की शुरुआत भी की गई.
इंसेडो के सह-संस्थापक और सीईओ नितिन सेठ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि AI के कारण अगले 15 वर्षों में लगभग 35 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं. उनके अनुसार, व्हाइट-कॉलर भूमिकाओं और विशेष रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े कामों पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है. हालांकि, उन्होंने इस बदलाव को केवल खतरे के रूप में देखने के बजाय उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़कर समझने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पारंपरिक नौकरियों के स्वरूप में बदलाव के साथ स्टार्टअप्स के लिए एक नया दौर शुरू हो सकता है.
क्या स्टार्टअप्स से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर?
भारत में AI और रोजगार के भविष्य पर चर्चा करते हुए सेठ ने कहा कि केवल सॉवरेन AI में निवेश करने से बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होना सुनिश्चित नहीं है. उन्होंने एंथ्रोपिक का उदाहरण देते हुए कंपनी के कर्मचारियों और राजस्व से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख किया. उनका तर्क था कि कोर AI कंपनियां अपेक्षाकृत कम कार्यबल के साथ बड़े स्तर पर काम कर सकती हैं. ऐसे में भारत को नए स्टार्टअप्स, व्यावसायिक नवाचार और अलग-अलग क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल से रोजगार के अवसरों पर विचार करना चाहिए.
युवा फाउंडर्स को किन स्किल्स की जरूरत?
सेठ के अनुसार, भारत में निवेश के लिए पूंजी की कमी मुख्य समस्या नहीं है, बल्कि युवा फाउंडर्स के बीच विस्तृत तकनीकी ज्ञान और उद्योग की समझ को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और उसे व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया. इसका उद्देश्य छात्रों और युवा उद्यमियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक समस्याओं को समझने और समाधान विकसित करने के लिए तैयार करना है.
छोटे शहरों के युवाओं को क्या फायदा मिलेगा?
AI के विस्तार को छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं के लिए अवसर के रूप में देखते हुए नितिन सेठ ने भारतीय क्रिकेट का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह छोटे शहरों से खिलाड़ी उभर रहे हैं, उसी तरह AI भी अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं को उद्यमिता के अवसर दे सकता है. उनके मुताबिक, तकनीक की पहुंच बढ़ने से स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए अवसरों का दायरा विस्तृत हो सकता है. हालांकि, इन अवसरों का वास्तविक लाभ शिक्षा, संसाधनों और मार्गदर्शन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा.
भविष्य में कौन-सी स्किल्स जरूरी होंगी?
कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स के महत्व पर भी चर्चा हुई. सेठ ने कहा कि आने वाले समय में केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं होगी. समस्या समाधान, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और संचार कौशल जैसे गुण अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं. AI के साथ काम करने वाले युवाओं को तकनीकी जानकारी के साथ मानवीय क्षमताओं को भी विकसित करना होगा. शिक्षा संस्थानों के लिए यह बदलाव पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण को नए तरीके से तैयार करने की जरूरत सामने रखता है.
AI for Bharat पैनल में क्या चर्चा हुई?
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सोनिया सिंह के संचालन में ‘AI for Bharat’ विषय पर विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई. इसमें डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी एवं सीईओ अखिल कुमार, गरुड़ प्रकाशन के सीईओ संक्रांत सानु, पर्यावरणविद पीपल बाबा और नितिन सेठ ने विचार साझा किए. चर्चा में AI, भारत में तकनीकी बदलाव और भविष्य के अवसरों से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई. कार्यक्रम के अंत में सेठ ने भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाने और उसे आकार देने के लिए ठोस कदम उठाने का संदेश दिया.