/AI vs Doctor: क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों की जगह ले लेगा? डॉक्टर डे पर जानिए एक्सपर्ट की राय

बीते कुछ वर्षों में AI ने हेल्थकेयर सेक्टर में तेजी से अपनी पहचान बनाई है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये कुछ ही सेकंड में लाखों मेडिकल रिकॉर्ड, रिसर्च पेपर और मरीजों का डेटा पढ़कर उनका विश्लेषण कर सकता है. रेडियोलॉजी में AI एक्स-रे, MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट देखकर शुरुआती स्तर पर ऐसी गड़बड़ियां भी पकड़ सकता है, जो कभी-कभी इंसानी आंख से छूट जाती हैं. यही वजह है कि इसे डॉक्टरों की 'दूसरी जोड़ी आंखें' भी कहा जाता है. इसके अलावा मरीजों के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और स्वास्थ्य पैटर्न के आधार पर AI स्ट्रोक, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम का पहले से अनुमान लगाने में मदद कर रहा है. अस्पतालों में बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट करना, रिपोर्ट तैयार करना और अन्य कागजी काम भी AI तेजी से कर रहा है, जिससे डॉक्टरों का समय बच रहा है और वे मरीजों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं.