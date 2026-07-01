/AI vs Doctor: क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों की जगह ले लेगा? डॉक्टर डे पर जानिए एक्सपर्ट की राय

हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस (National Doctors' Day) मनाया जाता है. इस दिन डॉक्टरों के योगदान को याद किया जाता है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय कुछ अलग है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जगह बना रहा है. एक्स-रे पढ़ने से लेकर बीमारी का खतरा पहले से बताने और अस्पतालों का रिकॉर्ड संभालने तक, AI कई काम कर रहा है. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आने वाले समय में AI डॉक्टरों की जगह ले लेगा? या फिर डॉक्टर और AI मिलकर इलाज का नया मॉडल तैयार करेंगे?
बीते कुछ वर्षों में AI ने हेल्थकेयर सेक्टर में तेजी से अपनी पहचान बनाई है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये कुछ ही सेकंड में लाखों मेडिकल रिकॉर्ड, रिसर्च पेपर और मरीजों का डेटा पढ़कर उनका विश्लेषण कर सकता है. रेडियोलॉजी में AI एक्स-रे, MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट देखकर शुरुआती स्तर पर ऐसी गड़बड़ियां भी पकड़ सकता है, जो कभी-कभी इंसानी आंख से छूट जाती हैं. यही वजह है कि इसे डॉक्टरों की 'दूसरी जोड़ी आंखें' भी कहा जाता है. इसके अलावा मरीजों के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और स्वास्थ्य पैटर्न के आधार पर AI स्ट्रोक, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम का पहले से अनुमान लगाने में मदद कर रहा है. अस्पतालों में बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट करना, रिपोर्ट तैयार करना और अन्य कागजी काम भी AI तेजी से कर रहा है, जिससे डॉक्टरों का समय बच रहा है और वे मरीजों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं.
AI चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, लेकिन डॉक्टरों की जगह लेना उसके लिए आसान नहीं है. इलाज केवल दवाइयों और रिपोर्ट तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें इंसानी भावनाएं, भरोसा और अनुभव भी शामिल होते हैं. जब किसी मरीज को कैंसर, हार्ट अटैक या किसी गंभीर बीमारी की जानकारी देनी होती है, तो वह एक मशीन नहीं बल्कि संवेदनशील डॉक्टर से बात करना पसंद करता है. AI मरीज की नब्ज नहीं देख सकता, शरीर की शारीरिक जांच नहीं कर सकता और न ही ऑपरेशन थिएटर में जटिल सर्जरी को पूरी तरह इंसानों की तरह संभाल सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज के दौरान कई बार नैतिक फैसले लेने पड़ते हैं. मरीज की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और व्यक्तिगत जरूरतों को समझकर इलाज तय करना डॉक्टर का काम है. ऐसी मानवीय समझ और संवेदनशीलता किसी एल्गोरिदम में नहीं डाली जा सकती.
विशेषज्ञों का मानना है कि AI डॉक्टरों की नौकरी खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदल देगा. भविष्य का सफल डॉक्टर वही होगा, जो AI की मदद लेकर तेज और बेहतर फैसले ले सके. इसे 'ब्लेंडेड इंटेलिजेंस' यानी इंसानी अनुभव और मशीन की सटीकता का मेल कहा जा रहा है. AI डॉक्टरों का सहायक बनकर डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट तैयार करने और प्रशासनिक काम संभालेगा, जबकि डॉक्टर मरीजों से बातचीत, इलाज की रणनीति, सर्जरी और कठिन मेडिकल फैसलों पर फोकस करेंगे. इससे डॉक्टरों पर कागजी काम का बोझ कम होगा और वे मरीजों के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे. यानी आने वाले समय में मुकाबला AI बनाम डॉक्टर का नहीं होगा, बल्कि AI के साथ काम करने वाले डॉक्टर और AI का इस्तेमाल न करने वाले डॉक्टर के बीच होगा.
डॉक्टर डे के मौके पर यह समझना जरूरी है कि तकनीक का उद्देश्य इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाना है. AI स्वास्थ्य सेवाओं को तेज, सटीक और अधिक व्यवस्थित बना सकता है, लेकिन मरीज का दर्द समझना, उसके डर को कम करना, भरोसा देना और सही समय पर सही फैसला लेना आज भी एक डॉक्टर ही कर सकता है. इसलिए भविष्य की चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर और AI दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. मशीनें डॉक्टरों की मदद जरूर करेंगी, लेकिन डॉक्टरों की संवेदनशीलता, अनुभव और मानवीय सोच की जगह नहीं ले पाएंगी. यही वजह है कि विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि AI डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि उनका सबसे शक्तिशाली सहयोगी बनने जा रहा है.