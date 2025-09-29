AIBE Exam 2025: एआईबीई-20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

AIBE 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 29 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर लिंक एक्टिव होने के बाद आवदेन कर सकते हैं.

ये रहा पूरा शेड्यूल

आवेदन शुरू होने की डेट- 29 सितंबर 2025

आवेदन की लास्ट डेट- 28 अक्तूबर 2025

फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 29 अक्तूबर 2025

रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट- 31 अक्तूबर 2025

एडमिट कार्ड- 15 नवंबर 2025

परीक्षा की तारीख- 30 नवंबर 2025

इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट

स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट

फोटो

आईडी प्रूफ

सिग्नेचर

जाति प्रमाण पत्र

एलएलबी मार्कशीट

पीडब्लूडी सर्टिफिकेट

कौन कर सकता है आवेदन?

इस परीक्षा के लिए वो उम्मीदवार आवदेन कर सकता है जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ इंस्टीट्यूट से 3 या 5 वर्षीय लॉ की डिग्री हो. इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन होना जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र सीमा की कोई लिमिट नहीं है. हालांकि, जारी नोटिफिकेशन को आवेदन से पहले जरूर पढ़ें.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करना होगा.

होमपेज पर आपको Registration link AIBE-XX के लिकं पर क्लिक करना है.

अब मांगी गई डिटेल्स को लिखकर डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

लास्ट में फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें और हार्ड कॉपी अवश्य निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, ये परीक्षा 100 नंबरों की होगी. एग्जाम में पास होने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत और एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे.