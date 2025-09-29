Advertisement
trendingNow12940667
Hindi Newsशिक्षा

AIBE Exam 2025: एआईबीई-20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

AIBE 20 Exam 2025 Registration: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है. जानें कैसे और कौन कर सकता है आवेदन. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIBE Exam 2025: एआईबीई-20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

AIBE 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 29 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर लिंक एक्टिव होने के बाद आवदेन कर सकते हैं. 

ये रहा पूरा शेड्यूल

  • आवेदन शुरू होने की डेट- 29 सितंबर 2025

    Add Zee News as a Preferred Source

  • आवेदन की लास्ट डेट- 28 अक्तूबर 2025

  • फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट- 29 अक्तूबर 2025

  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट- 31 अक्तूबर 2025

  • एडमिट कार्ड- 15 नवंबर 2025

  • परीक्षा की तारीख- 30 नवंबर 2025

इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

  • एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट

  • स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट

  • फोटो

  • आईडी प्रूफ

  • सिग्नेचर

  • जाति प्रमाण पत्र

  • एलएलबी मार्कशीट

  • पीडब्लूडी सर्टिफिकेट

मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी; MBBS और PG की सीटों में होगी बढ़ोतरी, जानें अब कितनी बढ़ी संख्या?

कौन कर सकता है आवेदन?
इस परीक्षा के लिए वो उम्मीदवार आवदेन कर सकता है जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ इंस्टीट्यूट से 3 या 5 वर्षीय लॉ की डिग्री हो. इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन होना जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र सीमा की कोई लिमिट नहीं है. हालांकि, जारी नोटिफिकेशन को आवेदन से पहले जरूर पढ़ें. 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करना होगा.

  • होमपेज पर  आपको Registration link AIBE-XX के लिकं पर क्लिक करना है. 

  • अब मांगी गई डिटेल्स को लिखकर डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

  • लास्ट में फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें और हार्ड कॉपी अवश्य निकाल लें. 

कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया अनोखा प्रोग्राम, मिलेगी 10,000,000 की प्राइज मनी!

जानकारी के लिए बता दें, ये परीक्षा 100 नंबरों की होगी. एग्जाम में पास होने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत और एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

aibeAIBE Examination

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;