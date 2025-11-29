AIBE 20 एग्जाम कल: जानें पेपर पैटर्न से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट तक सब कुछ यहां

AIBE 20 Exam 2025 Tomorrow: अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE 20) 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा परीक्षा का आयोजन कल, रविवार, 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कल की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये लेख काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको इसमें परीक्षा टाइमिंग से लेकर परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जारी गाइडलाइन के बारे में बताते वाले हैं.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

AIBE 20 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जो पेन-एंड-पेपर बेस्ट होगा. परीक्षा में कुल 100 अंकों के लिए 100 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी. वहीं, एग्जाम में गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी. परीक्षा 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिसमें- अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, असमिया और पंजाबी शामिल होंगे. AIBE 20 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बिना नोट्स वाले बेयर एक्ट्स परीक्षा में ले जा सकते हैं.

परीक्षा टाइमिंग

AIBE 20 परीक्षा कल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही सत्र में आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा. उम्मीदवार ध्यान दें, कल दोपहर 01 बजकर 15 मिनट के बाद आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बंपर वैकेंसी, 12वीं पास 2755 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

AIBE 20 एडमिट कार्ड

वैलिड आईडी प्रूफ

एडमिट कार्ड

कल की परीक्षा में शामिल होने वाले जिन उम्मीदवारों ने अभी तक AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

महत्वपूर्ण गाइडलाइन

उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने की अनुमति नहीं होगी. जैसे- मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, आईपैड, हेडफोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, आदि. इसलिए भूल से भी ये न ले जाएं. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी कैंडिडेट्स ड्रेस कोड का पालन करें.

जानकारी के लिए बता दें, BCI द्वारा AIBE 20 परीक्षा का आयोजन भारत में कानून का अभ्यास करने के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट्स के लिए किया जाता है. ताकि उनके ज्ञान और कौशल की जांच की जा सके. AIBE 20 एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है, जिसे पास करने के बाद कैंडिडेट्स को भारत के कोर्ट में कानून का प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (COP) मिलता है.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: CAT 2025 exam date: 30 नवंबर को होगी MBA प्रवेश परीक्षा, जानिए एग्जाम पैटर्न, स्लॉट टाइमिंग और मार्किंग स्कीम