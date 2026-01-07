AIBE 20 फाइनल आंसर-की आउट, allindiabarexamination.com पर जल्द जारी होंगे रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

AIBE 20 Final Answer Key 2025 OUT: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आज, 7 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 परीक्षा 2025 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फाइनल आंसर-की PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन हुई थी परीक्षा

बीसीआई की ओर से AIBE 20 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में किया गया था. वहीं, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, बीसीआई की ओर से उनके लिए AIBE 20 रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी किए जाएगा. ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम अपलोड होने के बाद उम्मीदवार स्कोरकार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की:

AIBE 20 फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'AIBE XX Final Answer Key' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां PDF फॉर्मेट में अंतिम उत्तर कुंजी आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फाइनल आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

AIBE XX Final Answer Key डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, बीसीआई ने AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की 03 दिसंबर, 2025 को जारी कर दी थी. वहीं, जिन उम्मीदवारों को AIBE 20 अनंतिम उत्तर कुंजी से जुड़ी कोई शिकायत थी, उनके लिए 10 दिसंबर, 2025 तक ऑफिशियल पोर्टल पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो खुली थी.

