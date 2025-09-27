AIBE 20 Registration 2025: ऑल इंडिया बार एग्जाम का रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू, 2 महीने में ही होगा एग्जाम; जानें आवेदन प्रोसेस

AIBE 20 Registration 2025 Date and Process: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE 20 अधिसूचना 2025 को जारी कर दिया है. एआईबीई-20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की तारीख को जारी कर दिया गया है. 29 सितंबर 2025 से एआईबीई 20 परीक्षा का आवेदन शुरू हो जाएगा. करीब दो महीने में परीक्षा को भी आयोजित किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए AIBE 20 एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और आवेदन का तरीका जानते हैं.

AIBE 20 परीक्षा डेट क्या है?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का AIBE-20 एग्जाम 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 29 सितंबर से 28 अक्टूबर 2025 तक अपना सकते हैं. आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क चुकाने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है. फॉर्म में किसी तरह की करेक्शन को 31 अक्टूबर 2025 तक करा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली इन परीक्षा में पास होने के लिए 45 प्रतिशत अंक आना जरूरी है. एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पास होने का अंक 40 प्रतिशत है.

कब तक मिलेगा AIBE-20 Admit Card?

एआईबीई-20 परीक्षा की डेट 30 नवंबर 2025 है. इस तारीख से करीब 15 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जा सकता है. संभावित तारीख 15 नवंबर 2025 हो सकती है. आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

AIBE 20 Apply: कैसे करें आवेदन?

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट- allindiabarexamination.com पर जाएं. होमपेज पर ‘Registration link AIBE-XX’ नोटिफिकेशन शो होगा, उस पर क्लिक करें. लिंक ओपन होने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें लॉगिन डिटेल्स को एंटर करना होगा. आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स भरें और दस्तावेजों को अपलोड कर दें. एक बार फॉर्म प्रीव्यू करें और फिर सबमिट बटन दबाने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- IBPS RRB Clerk PO Recruitment: बस एक दिन बाकी; फटाफट 13000 से ज्यादा आईबीपीएस क्लर्क, पीओ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन