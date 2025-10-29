Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

AIBE 20 Registration 2025: निकल न जाए वकील बनने का मौका, अखिल भारतीय बार परीक्षा के आवेदन की बढ़ी तिथि, जानें Apply करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

AIBE 20 Registration 2025 Last Date Extended: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से अखिल भारतीय बार परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:09 PM IST
AIBE 20 Registration 2025 Last Date Extended: अगर आप भी वकालत करना चाहते हैं और अपने हाथ से वकील बनने का मौका नहीं जाने देना चाहते तो अभी आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए आवेदन करने का मौका है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से अखिल भारतीय बार परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 कब आयोजित होगा? आवेदन शुल्क और आवेदन प्रोसेस क्या होगा?

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए रजिस्ट्रेशन

आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं. AIBE 20 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने वाले उम्मीदवार परीक्षा के लिए योग्य होंगे. इस परीक्षा के लिए 29 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार के पास एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस सबमिशन का समय 1 नवंबर 2025 है. किसी भी तरह की फॉर्म में गलती के लिए करेक्शन विंडो 1 नवंबर 2025 तक चालू है.

कब होगा AIBE 20 Exam?

अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप एग्जाम में देने के लिए योग्य हैं. परीक्षा के लिए हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को 15 नवंबर 2025 तक या उसके बाद जारी कर दिया जाएगा. इसकी परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित होगी.

कितना है एआईबीई के लिए आवेदन शुल्क?

जनरल और ओबीसी वर्ग उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 3560 रुपये और एसटी-एससी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 2560 रुपये है.  ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन शुल्क चुका सकते हैं.

कैसे करें AIBE 20 परीक्षा के लिए आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- allindiabarexamination.com पर जाएं.
  2. होमपेज रजिस्ट्रेशन लिंक होगा उस पर क्लिक करें और फिर नया विंडो ओपन होगा.
  3. लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड एंटर करें और फिर आवेदन फॉर्म शो हो जाएगा.
  4. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दें.
  5. रजिस्ट्रेशन फीस को सबमिट कर दें और फिर फाइनल सबमिट का प्रिंट आउट निकाल लें.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

AIBE 20 Registration 2025

