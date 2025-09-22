AIBE 20 Notification 2025: जल्द जारी हो सकता है ऑल इंडिया बार एग्जाम का नोटिफिकेशन! जानें कौन और कैसे कर सकता आवेदन

AIBE 20 Notification 2025: एआईबीई 20वीं परीक्षा के नोटिफिकेशन का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इस बार परीक्षा का 20वां संस्करण आयोजित किया जाना है. बता दें, एग्जाम का आयोजन नेशनल लेवल पर किया जाता है. ये परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से आयोजित की जाती है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन?

नेशनल लेवल की इस परीक्षा में वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने BCI द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुमोदित कॉलेजों से तीन या पांच वर्षीय LLB कोर्स किया हो. इसके अलावा LLBलास्ट ईयर और आखिरी सेमेस्टर के छात्र भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां ध्यान रखें कि AIBE परीक्षा को पास करने वाले कैंडिडेट्स को ही बीसीआई से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो देशभर की अदालतों में प्रैक्टिस करने लिए जरूरी है.

IB ACIO Answer Key 2025: आईबी एसीआईओ पेज-1 परीक्षा की आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?(AIBE 20 Exam 2025 How to Apply)

रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा.

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको होम पेज पर AIBE 20 रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी. इस पर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर मांगी गई डिटेल्स को भरें और डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म सबमिट कर दें.

AIBE 20 Exam में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

इस परीक्षा में पास होने के लिए अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से पासिंग नंबर अलग है. जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए पासिंग नंबर 40 से 45 फीसदी के बीच होना चाहिए. वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग वर्ग को परीक्षा पास करने के लिए 35 से 40 फीसदी के बीच नंबर लाना होगा.

ये है आधिकारिक वेबसाइट- allindiabarexamination.com

IB ACIO Answer Key 2025: आईबी एसीआईओ पेज-1 परीक्षा की आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड