AIBE 20 Answer Key 2025: रिजल्ट का इंतजार खत्म! BCI जल्द जारी करेगा फाइनल आंसर-की, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

AIBE 20 Result 2025 Releasing Soon: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है. बीसीआई द्वारा जल्द दी अपनी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर एआईबीई 20 रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी किए जाएंगे. ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम जारी करने के साथ ही स्कोरकार्ड और कट-ऑफ दोनों के लिंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे. ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

BCI द्वारा AIBE 20 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में किया गया था, जिसमें कुल 100 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे गए थे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे थी और गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी. वहीं, परीक्षा पूरी होने के बाद 03 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई. इसी के साथ जिन उम्मीदवारों को AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की से जुड़ी कोई शिकायत थी, उनके लिए 10 दिसंबर, 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो खुली थी.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

AIBE 20 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद AIBE 20 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

