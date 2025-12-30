AIBE 20 Result 2025 जल्द होगा जारी, पासिंग मार्क्स से लेकर परिणाम डाउनलोड करने का ये है प्रोसेस

AIBE 20 Result 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट का ऐलान जल्द किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो कर AIBE 20 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
AIBE 20 Result 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जल्द अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट का ऐलान कर सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. अखिल भारतीय बार परीक्षा के रिजल्ट को चेक करने के एक्टिव लिंक को AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर घोषित कर दिया जाएगा. एआईबीई 2025 के परिणाम को देखने के साथ स्कोर कार्ड को डाउनलोड भी कर सकेंगे.
30 नवंबर को हुई थी परीक्षा
बीसीआई ने AIBE 20 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया था. इसमें शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने के लिए allindiabarexamination.com पर जाना होगा. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. यहां से ही रिजल्ट को देखा भी जा सकेगा.
AIBE 20 Result 2025: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?
कितने पासिंग मार्क्स की जरूरत?
30 नवंबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन किया. भारत के अलग-अलग एग्जाम सेंटर में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक और एससी / एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक हासिल करना जरूरी है.
