Advertisement
trendingNow13058447
Hindi Newsशिक्षाAIBE 20 Result 2025 जल्द होगा जारी, पासिंग मार्क्स से लेकर परिणाम डाउनलोड करने का ये है प्रोसेस

AIBE 20 Result 2025 जल्द होगा जारी, पासिंग मार्क्स से लेकर परिणाम डाउनलोड करने का ये है प्रोसेस

AIBE 20 Result 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट का ऐलान जल्द किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो कर AIBE 20 परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIBE 20 Result 2025 जल्द होगा जारी, पासिंग मार्क्स से लेकर परिणाम डाउनलोड करने का ये है प्रोसेस

AIBE 20 Result 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जल्द अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट का ऐलान कर सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. अखिल भारतीय बार परीक्षा के रिजल्ट को चेक करने के एक्टिव लिंक को AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर घोषित कर दिया जाएगा. एआईबीई 2025 के परिणाम को देखने के साथ स्कोर कार्ड को डाउनलोड भी कर सकेंगे.

30 नवंबर को हुई थी परीक्षा

बीसीआई ने AIBE 20 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया था. इसमें शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने के लिए allindiabarexamination.com पर जाना होगा. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. यहां से ही रिजल्ट को देखा भी जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AIBE 20 Result 2025: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

  1. सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. allindiabarexamination.com के होमपेज पर रिजल्ट का लिंक शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर समेत पासवर्ड दर्ज करें.
  4. लॉगिन होने के बाद स्क्रीन पर AIBE 20 रिजल्ट शो हो जाएगा.
  5. डाउनलोड और प्रिंट आउट ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पास रिजल्ट सुरक्षित कर सकते हैं.

कितने पासिंग मार्क्स की जरूरत?

30 नवंबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन किया. भारत के अलग-अलग एग्जाम सेंटर में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक और एससी / एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक हासिल करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- बस कुछ ही घंटे बाकी... SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

AIBE 20 Result 2025

Trending news

पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
bengal vidhansabha chunav
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर