BCI ने जारी किए AIBE 20 रिजल्ट, allindiabarexamination.com से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

AIBE 20 Final Answer Key 2025 OUT: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आज, 7 जनवरी, 2026 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 परीक्षा 2025 का फाइनल आंसर-की जारी करने के बाद अब परिणाम भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

69.21% उम्मीदवार पास

BCI ने रिजल्ट जारी करने के साथ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसके अनुसार, परीक्षा में कुल 2,51,968 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 1,65,613 पुरुष उम्मीदवार और 86,336 महिला उम्मीदवार और 19 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार थे. इनमें से 1,4,386 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें 1,13,063 पुरुष उम्मीदवार, 61,310 महिला उम्मीदवार और 13 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं, AIBE 20 परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों का दर 69.21% रहा. हालांकि, इस साल कुल 77,579 उम्मीदवार असफल रहें, जिसमें 52,547 पुरुष उम्मीदवार, 25,026 महिला उम्मीदवार और 06 ट्रांसजेंडर हैं.

इस दिन हुई थी परीक्षा

बीसीआई की ओर से AIBE 20 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, बीसीआई ने AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की 03 दिसंबर, 2025 को जारी की थी. वहीं, जिन उम्मीदवारों को AIBE 20 अनंतिम उत्तर कुंजी से जुड़ी कोई शिकायत थी, उनके लिए 10 दिसंबर, 2025 तक ऑफिशियल पोर्टल पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो खुली थी.

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट:

AIBE 20 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद AIBE 20 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

AIBE 20 Result 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

