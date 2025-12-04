Advertisement
AIBE 20 आंसर-की 2025 जारी, उम्मीदवार allindiabarexamination.com से करें डाउनलोड

AIBE 20 Answer Key 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE 20) की उत्तर कुंजी जारी कर दी है.

Dec 04, 2025, 12:19 PM IST
AIBE 20 Answer Key 2025 Released: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) 2025 की आंसर की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, कैंडिडेट्स 10 दिसंबर, 2025 तक आंसर-की से जुड़ी आपत्ति को दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद बीसीआई उठाई गई आपत्तियों पर विचार करेगी, यदि आपत्ति सही पाई गई तो उत्तर कुंजी में बदलाव किया जाएगा और फाइनल आंसर-की के साथ ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा 
AIBE 20 परीक्षा का आयोजन BCI द्वारा 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, AIBE 20 ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो 3 दिसंबर, 2025 की रात 11:30 बजे से 10 दिसंबर, 2025 की रात 11:59 बजे तक खुली रहेंगी. ऐसे में एग्माम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर उत्तर कुंदी की जांच कर लें और कोई आपत्ति हो, तो उसे दर्ज कर दें.  

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की
AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'AIBE XX Provisional Answer Key' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां PDF फॉर्म में प्रोविजनल आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड करें लें.

AIBE XX Provisional Answer Key डायरेक्त लिंक

ऐसे दर्ज करें आपत्ति 
AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की से जुड़ी आपत्ति को दर्ज करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'AIBE XX Objection' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • इसके बाद अपनी आपत्ति को दर्ज करें.

  • निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और आपत्ति सबमिट कर दें. 

AIBE XX Objection डायरेक्ट लिंक 
AIBE XX Objection Tracker Guide डायरेक्ट लिंक 
आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

