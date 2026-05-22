AIBE 21 Admit Card 2026 (OUT Soon): आज ऑल इंडिया बार एग्जाम का एडमिट कार्ड होगा जारी, इस Direct Link से कर सकेंगे डाउनलोड

AIBE 21 Admit Card 2026 (OUT Anytime Today): बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज यानी 22 मई 2026 को AIBE 21 परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है. पहले ही उम्मीदवार एआईबीई हॉल टिकट 2026 को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट जान लें और प्रोसेस पर नजर डाल लें.
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AIBE 21 Admit Card 2026 (OUT Anytime Today): बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर अखिल भारतीय बार परीक्षा XXI (AIBE 21) के लिए एग्जाम हॉल टिकट को किसी भी समय जारी किया जा सकता है. बीसीआई की ओर से एआईबीई 21 परीक्षा का आयोजन 7 जून 2026 को किया जाएगा जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर एआईबीई 21 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक किसी भी समय एक्टिव कर दिया जा सकता है जिसे चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा जिसके बाद एडमिट कार्ड देख सकेंगे.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 22 मई को किसी भी समय एआईबीई 21 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. हालांकि, अगर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो उस ट्रेंड के हिसाब से AIBE 21 एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड करने का लिंक शाम के समय करीब 5 बजे एक्टिव हो सकता है.
अखिल भारतीय बार परीक्षा 21 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड करना होगा जिसका डाउनलोड लिंक किसी भी समय एक्टिव हो सकता है. नीचे एआईबीई 21 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया है. एडमिट कार्ड के जारी होने के बाद डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध हो जाएगा.
सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट www.allindiabarexamination.com पर जाएं.
होमपेज पर 'AIBE XXI Admit Card 2026 Link' शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें.
स्क्रीन पर एआईबीई 21 परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 शो हो जाएगा.
इस एडमिट कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर 7 जून 2026 को एआईबीई 21 परीक्षा आयोजित की जाएगी. ये एक ऑफलाइन पेन-एंड-पेपर मोड परीक्षा होगी. 7 जून को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक एआईबीई 21 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित करने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा XXI, एक राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा है. इस परीक्षा में लॉ डिग्री के बाद भारत की किसी भी अदालत में वकालत करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) हासिल करने के लिए उम्मीदवार शामिल होते हैं. पास होने वाले को बीसीआई की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाता है.
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