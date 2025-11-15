AIBE 20 Admit Card 2025: 30 नवंबर को लॉ ग्रेजुएट्स की परीक्षा, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड; जानें डाउनलोड प्रोसेस

AIBE 20 Admit Card 2025: लॉ ग्रेजुएट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित की जाएगी. इसके लिए एडमिट कार्ड को 15 नवंबर को जारी किया जाएगा. आइए हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका जान लेते हैं.
Trending Photos
AIBE 20 Admit Card 2025: लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल लेवल का ये एग्जाम आयोजित होता है. इसमें पास होने के बाद लॉ ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है. लॉ डिग्री की पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार जो लास्ट ईयर में है वो भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 30 नवंबर 2025 को AIBE-20 परीक्षा को आयोजित किया जाएगा जिसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा.
15 नवंबर 2025 को AIBE 20 का एडमिट कार्ड 2025 जारी किया जा सकता है. आवेदक इसे सरल स्टेप को फॉलो कर डाउनलोड कर सकते हैं. आइए एग्जाम पैटर्न से लेकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
AIBE 20 परीक्षा पैटर्न क्या है?
AIBE 20 परीक्षा को ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जाता है. 3 घंटा 30 मिनट का ये एग्जाम कुल 100 अंकों के सवालों के साथ होता है. इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. अलग-अलग भाषाओं में परीक्षा को आयोजित किया जाता है. जनरल वर्ग और ओबीसी के लिए 45 प्रतिशत पासिंग मार्क्स है. जबकि, ST/ SC/PWD कैंडिडेट्स के लिए 40 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है.
कैसे डाउनलोड करें AIBE 20 परीक्षा एडमिट कार्ड?
ये भी पढ़ें- BSc vs BA Psychology: 12वीं के बाद साइकोलॉजी की पढ़ाई… बीएससी या बीए, दोनों में से कौन सी डिग्री ज्यादा बेस्ट?