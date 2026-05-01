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Lawyer बनने का सपना होगा सच! जानिए क्या है AIBE परीक्षा का वो 'सीक्रेट' जिसे जानकर आप पहली बार में बनेंगे वकील

AIBE Detail & Tips: वकालत शुरू करने के लिए सिर्फ LLB काफी नहीं है. भारत में प्रैक्टिस करने के लिए AIBE परीक्षा पास करना जरूरी होता है, जिसे Bar Council of India आयोजित करता है. इसे पास करने पर ही Certificate of Practice मिलता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 01, 2026, 06:59 PM IST
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Lawyer बनने का सपना होगा सच! जानिए क्या है AIBE परीक्षा का वो 'सीक्रेट' जिसे जानकर आप पहली बार में बनेंगे वकील

देश में लाखों युवा वकालत को अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पेशा सिर्फ कमाई ही नहीं, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी भी देता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ LLB की डिग्री से आप वकील नहीं बन सकते. इसके लिए एक जरूरी परीक्षा पास करनी होती है, जिसे AIBE कहा जाता है. यही परीक्षा आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है. अगर आप भी पहली बार में इसे क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको सही जानकारी और स्मार्ट रणनीति की जरूरत है. 

AIBE क्या है और क्यों जरूरी है?

AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद उम्मीदवारों को Certificate of Practice मिलता है. इसके बिना आप भारत में वकालत नहीं कर सकते. यह परीक्षा Bar Council of India आयोजित करता है और इसमें पास होना जरूरी होता है, न कि टॉप करना. परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है और ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में होती है. हर सवाल 1 अंक का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. खास बात यह है कि यह ओपन बुक एग्जाम है, जिसमें Bare Acts ले जाने की अनुमति होती है.

AIBE का सिलेबस क्या है?

AIBE का सिलेबस LLB के दौरान पढ़ाए गए कानूनों पर आधारित होता है. इसमें संवैधानिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और प्रशासनिक कानून जैसे विषय शामिल होते हैं. इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स और बार काउंसिल के नियमों से भी सवाल पूछे जाते हैं. हर विषय से तय संख्या में प्रश्न आते हैं. इसलिए उम्मीदवारों को पूरे सिलेबस को समझकर तैयारी करनी चाहिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक छूट न जाए.

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पहली बार में पास कैसे करें?

अगर आपने LLB की पढ़ाई सही से की है, तो AIBE पास करना मुश्किल नहीं है. सबसे जरूरी है Bare Acts पर पकड़ बनाना, क्योंकि अधिकतर सवाल वहीं से आते हैं. पिछले 5–10 साल के प्रश्न पत्र हल करना बेहद फायदेमंद होता है. इससे परीक्षा का पैटर्न समझ आता है. टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे में 100 सवाल हल करने होते हैं. पहले आसान सवाल हल करें, फिर कठिन पर जाएं. साथ ही प्रोफेशनल एथिक्स जैसे छोटे विषयों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये स्कोर बढ़ाने में मदद करते हैं.

कौन सी गलतियां न करें?

AIBE की तैयारी करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना बहुत जरूरी है. सिर्फ कोचिंग नोट्स पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है. Bare Acts को नजरअंदाज करना भी नुकसानदायक हो सकता है. कई उम्मीदवार ओपन बुक एग्जाम को आसान समझ लेते हैं, जो गलत है. इसके अलावा रिवीजन को टालना भी नुकसान पहुंचा सकता है. सही रणनीति और निरंतर अभ्यास से इस परीक्षा को आसानी से पास किया जा सकता है. इसे हल्के में लेने की बजाय अपने करियर की पहली बड़ी परीक्षा समझें और पूरी तैयारी के साथ इसमें शामिल हों. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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