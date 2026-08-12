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AICTE की रिपोर्ट में खुलासा, 7.5 लाख नई सीटों में कंप्यूटर और मैनेजमेंट का दबदबा, इंजीनियरिंग पीछे क्यों रह गई

देश में तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है. इसी क्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की सालाना रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार परिषद ने एकेडमिक सेशन 2024-25 के दौरान 5,099 नए संस्थानों को लेटर ऑफ अप्रूवल (LoA) जारी किए. इन संस्थानों में कुल 7,49,872 सीटों को मंजूरी दी गई.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 12, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:40 PM IST
AICTE की रिपोर्ट में खुलासा, 7.5 लाख नई सीटों में कंप्यूटर और मैनेजमेंट का दबदबा, इंजीनियरिंग पीछे क्यों रह गई

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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