AIIMS CRE Admit Card 2025: जारी होने वाला है एम्स सीआई परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां aiimsexam.ac.in पर कर सकेंगे चेक

AIIMS CRE Admit Card 2025 Releasing Soon: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने वाले जो कैंडिडेट बेसब्री से एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. अब उन उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि किसी भी वक्त एम्स द्वारा आधिकारिक वेबसाइट aiimsexam.ac.in पर सीआरई परीक्षा का हॉल टिकट जारी किए जाना है. ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे डाउनलोड कर सकेंगे. जिसमें परीक्षा केंद्र, टाइमिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

AIIMS CRE की लिखित परीक्षा 25 और 26 अगस्त, 2025 को देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में आयोजित की जानी है. बता दें, एम्स सीआरई की परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारत के विभिन्न एम्स संस्थानों में गैर-संकाय (Non-Faculty) ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 3496 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की जाती है. इस परीक्षा में 400 अंकों के लिए कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एम्स सीआरई लिखित परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexam.ac.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद AIIMS CRE Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए हॉल टिकट को ले जाना बिल्कुल भी न भूलें. वहीं, एग्जाम टाइमिंग से पहले ही केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करें.

