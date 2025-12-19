AIIMS CRE 2025 एडमिट कार्ड रिलीज का इंतजार खत्म! किसी भी पल होगा जारी, अभी नोट कर लें डाउनलोड स्टेप्स

AIIMS CRE Admit Card 2025 Expected Date: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-4) 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. एम्स की ओर से अब किसी भी पल अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर CRE-4 का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

एम्स CRE-4 का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 22 से 24 दिसंबर, 2025 तक किया जाएगा. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले जारी किए जाए की उम्मीद है. इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

इतने पदों पर होगी भर्ती

एम्स (CRE-4) भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप-बी और ग्रुप-सी (गैर-फैकल्टी पदों) के कुल 1,383 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ती करेगा. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से 02 दिसंबर, 2025 तक चले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: RMC Recruitment 2025: नगर निगम में 100+ पदों पर आवेदन शुरू, 18 से 35 साल के युवाओं को मौका, जानिए डिटेल्स

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

एम्स CRE-4 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: GSSSB Recruitment 2025: जूनियर फार्मासिस्ट के 200+ पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 18 से 35 साल वालों के पास मौका, आज से आवेदन शुरू