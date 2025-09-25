Advertisement
trendingNow12936792
Hindi Newsशिक्षा

25, 26 और 27 अगस्त 2025 को देशभर में हुए AIIMS CRE का रिजल्ट आउट, अब तक नहीं किया चेक? ये रहा Direct लिंक

AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार इसे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25, 26 और 27 अगस्त 2025 को देशभर में हुए AIIMS CRE का रिजल्ट आउट, अब तक नहीं किया चेक? ये रहा Direct लिंक

AIIMS CRE Result 2025 Out: एम्स दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स ही अगले चरण के लिए क्वॉलिफाई माने जाएंगे.

IBPS PO 2025 Prelims Result: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट कहां और कैसे देखें? किसी भी वक्त हो सकता है जारी

कब हुई थी परीक्षा?
जानकारी के अनुसार, एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 26 और 27 अगस्त को किया गया था. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में हुई थी. इस भर्ती परीक्षा के तहत एम्स, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली और कई अन्य बड़े अस्पतालों में ग्रुप सी पदों पर भर्तियां होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

AIIMS CRE Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

  • AIIMS CRE Result चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा.

  • अब पेज पर आपको Result : CRE 2025 के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

  • अब रिजल्ट के पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करें. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने एम्स सीआरई रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंटआउट ले लें.

Direct Link

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

AIIMS CRE Result 2025

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;