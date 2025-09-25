25, 26 और 27 अगस्त 2025 को देशभर में हुए AIIMS CRE का रिजल्ट आउट, अब तक नहीं किया चेक? ये रहा Direct लिंक

AIIMS CRE Result 2025 Out: एम्स दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स ही अगले चरण के लिए क्वॉलिफाई माने जाएंगे.

कब हुई थी परीक्षा?

जानकारी के अनुसार, एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 26 और 27 अगस्त को किया गया था. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में हुई थी. इस भर्ती परीक्षा के तहत एम्स, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली और कई अन्य बड़े अस्पतालों में ग्रुप सी पदों पर भर्तियां होंगी.

AIIMS CRE Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

AIIMS CRE Result चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा.

अब पेज पर आपको Result : CRE 2025 के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

अब रिजल्ट के पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही आपके सामने एम्स सीआरई रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा.

आप इसे डाउलनोड कर लें और प्रिंटआउट ले लें.

Direct Link