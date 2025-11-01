AIIMS INI CET January 2026 एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, फटाफट जानें हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका

AIIMS INI CET January 2026 Admit Card: आज यानी 1 नवंबर, शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. अगर आप भी काफी समय से परीक्षा के लिए हॉल टिकट का इंतजार कर रहे हैं तो जारी हो जाने के बाद मिनट में एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट डाउनलोड करने का एक्टिव लिंक जारी कर दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जनवरी 2026 सत्र की AIIMS INI CET परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा को 9 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा सकता है. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने के लिए हॉल टिकट साथ ले जाना होगा जिसे पहले से अपने पास रखना जरूरी होगा.

कैसे करें INI CET जनवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड?

सबसे पहले एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. नीचे की ओर स्क्रोल करें और ‘Academic Courses’ पर क्लिक करें. इसके बाद ‘Postgraduate course’ पर क्लिक करें. ‘INI CET परीक्षा’ का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. लॉगिन आईडी और पासवर्ड को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. हॉल टिकट को डाउनलोड कर लें और यहां पर ही प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा.

