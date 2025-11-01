Advertisement
trendingNow12983950
Hindi Newsशिक्षा

AIIMS INI CET January 2026 एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, फटाफट जानें हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका

AIIMS INI CET January 2026 Admit Card: आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है जिसे आप सरल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIIMS INI CET January 2026 एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, फटाफट जानें हॉल टिकट को डाउनलोड करने का तरीका

AIIMS INI CET January 2026 Admit Card: आज यानी 1 नवंबर, शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. अगर आप भी काफी समय से परीक्षा के लिए हॉल टिकट का इंतजार कर रहे हैं तो जारी हो जाने के बाद मिनट में एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट डाउनलोड करने का एक्टिव लिंक जारी कर दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जनवरी 2026 सत्र की AIIMS INI CET परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा को 9 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा सकता है. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने के लिए हॉल टिकट साथ ले जाना होगा जिसे पहले से अपने पास रखना जरूरी होगा.

कैसे करें INI CET जनवरी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड?

Add Zee News as a Preferred Source
  1. सबसे पहले एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.
  2. नीचे की ओर स्क्रोल करें और ‘Academic Courses’ पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद ‘Postgraduate course’ पर क्लिक करें.
  4. ‘INI CET परीक्षा’ का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  5. इसके बाद एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  6. लॉगिन आईडी और पासवर्ड को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
  7. हॉल टिकट को डाउनलोड कर लें और यहां पर ही प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा.

ये भी पढ़ें- Medical Study: यूक्रेन से जॉर्जिया तक, भारतीय मेडिकल छात्रों की बदलती विदेश पढ़ाई की दिशा; जानें वजह

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

AIIMS INI CET January 2026 Admit Card

Trending news

बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 9 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 9 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था