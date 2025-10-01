AIIMS INI CET Registration 2026: एम्स आईएनआई सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

AIIMS INI CET Registration 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (AIIMS) ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस (INI) कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (CET) जनवरी सेशन 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 सितंबर, 2025 से शुरू कर दी है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पीजी कोर्सेस के लिए एडमिशन लेने वाले हैं और एम्स आईएनआई सीईटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर 21 अक्टूबर, 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

इस दिन होगी परीक्षा

एम्स आईएनआई सीईटी परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर, 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 नवंबर, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. वहीं, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सुधार विंडो 24 से 26 अक्टूबर, 2025 के बीच खुला रहेगा. जानकारी के लिए बता दें, एम्स आईएनआई सीईटी परीक्षा का आयोजन MD/MS/MCh/DM जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: RRB ALP Result 2025 OUT: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

एम्स आईएनआई सीईटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद एकेडमिक सेक्शन टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां पोस्ट ग्रेजुएट टैब पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां 'INI-CET (MD/MS/MCh/DM) जनवरी 2026' लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: कौन हैं IPS प्रवीर रंजन, जिनके हाथों में अब होगी CISF की कमान, यहां से की है पढ़ाई?