AIIMS INI SS 2026 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, फटाफट ऐसे करें चेक

AIIMS INI SS 2026 Result Released: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर-स्पेशलिटी (INI-SS) 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:02 PM IST
AIIMS INI SS 2026 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, फटाफट ऐसे करें चेक

AIIMS INI SS 2026 Result Released: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर-स्पेशलिटी (INI-SS) 2026 सेशन-1 परीक्षा का परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
AIIMS INI SS 2026 परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, AIIMS INI SS 2026 एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन AIIMS द्वारा सुपर स्पेशियलिटी कोर्स जैसे- DM/M.Ch/MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश के लिए किया जाता है. वहीं, स्टेज-I परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार ही अब AIIMS नई दिल्ली, नए AIIMS सेंटर, JIPMER पुडुचेरी, PGIMER चंडीगढ़, NIMHANS बेंगलुरु और SCTIMST त्रिवेंद्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
AIIMS INI SS 2026 परीक्षा परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रिजल्ट PDF फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
AIIMS INI SS 2026 रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

