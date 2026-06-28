/AIIMS MSc नर्सिंग 2026 का रिजल्ट जारी; 2,304 उम्मीदवार हुए क्वालिफाई, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने AIIMS MSc Nursing 2026 प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट के साथ क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई है. इस बार अगस्त 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 2,304 उम्मीदवार MSc नर्सिंग कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र घोषित किए गए हैं. अब इन अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न AIIMS संस्थानों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा.
उम्मीदवार सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. होमपेज पर दिखाई दे रहे AIIMS MSc Nursing Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट की PDF खुल जाएगी. उम्मीदवार Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं. यदि रोल नंबर सूची में मौजूद है, तो उम्मीदवार क्वालिफाई माने जाएंगे. भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रखना भी जरूरी है. संस्थान ने उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट देखने की सलाह दी है.
रिजल्ट जारी होने के बाद अब अगला चरण काउंसलिंग का होगा. क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को AIIMS द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा. काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के AIIMS संस्थानों और उपलब्ध सीटों के आधार पर विकल्प भरने होंगे. दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया AIIMS की ओर से तय शेड्यूल के अनुसार कराई जाएगी. काउंसलिंग में शामिल होना एडमिशन के लिए अनिवार्य होगा.
AIIMS जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा. इसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन और रिपोर्टिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तारीखें दी जाएंगी. इसलिए सभी क्वालिफाई उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से aiimsexams.ac.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. किसी भी अपडेट को नजरअंदाज करना एडमिशन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. समय पर काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को AIIMS नई दिल्ली सहित अन्य भाग लेने वाले AIIMS संस्थानों में MSc Nursing पाठ्यक्रम में प्रवेश का अवसर मिलेगा.