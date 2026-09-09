AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: एडमिट कार्ड जारी, 12 सितंबर को परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

AIIMS नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NORCET 11 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. AIIMS ने 9 सितंबर 2026 को NORCET 11 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.
NORCET 11 परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह भर्ती Notice No. 103/2026 के तहत जारी की गई थी. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा. रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देश हॉल टिकट पर दिए गए होंगे.
Nursing Officer के लिए योग्यता क्या है?
AIIMS NORCET 11 में नर्सिंग ऑफिसर का पद Pay Matrix Level 07 में है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी. आयु की गणना 13 अगस्त 2026 के आधार पर की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास B.Sc. (Hons.) Nursing, B.Sc. Nursing या Post-Basic B.Sc. Nursing की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ उम्मीदवार का Nurse और Midwife के रूप में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है.
GNM वालों को क्या मौका मिलेगा?
GNM Diploma वाले उम्मीदवार भी NORCET 11 के लिए पात्र हैं, लेकिन उनके लिए अतिरिक्त शर्त रखी गई है. ऐसे उम्मीदवारों के पास Nurse और Midwife के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. साथ ही उन्हें कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो साल का अनुभव होना जरूरी है.
आवेदन फीस कितनी थी?
NORCET 11 के लिए UR, General और OBC उम्मीदवारों से 3,000 रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था. वहीं SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 2,400 रुपये निर्धारित थी. PwBD/PWD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई थी.
Admit Card कैसे डाउनलोड करें?
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार AIIMS के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर जाएं. अपने रजिस्टर्ड लॉगिन विवरण की मदद से लॉगिन करें और NORCET-11 सेक्शन पर जाएं. यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा. हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसका साफ प्रिंट निकाल लें.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देश ध्यान से जांच लें. किसी जानकारी में गलती नजर आने पर आधिकारिक AIIMS निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएं. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना और एडमिट कार्ड के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेज ले जाना न भूलें.