Aiims norcet 2025: एम्स नॉर्सेट-9 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी; ऐसे करें चेक, एग्जाम से दो दिन पहले जारी होगा एडमिट कार्ड

Aiims norcet 2025 Exam City Intimation Slip: एम्स नॉरसेट 9 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. कैंडिडेट्स aiimsexams.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:29 PM IST
Aiims norcet 2025 City Intimation Slip: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए (AIIMS NORCET 9) सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in. पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. 

UPSC प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के साथ इंटरव्यू राउंड को ना करें नजरअंदाज, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

परीक्षा की डेट क्या है?
बता दें, ये परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी.  पहले चरण की परीक्षा NORCET प्रारंभिक परीक्षा 14 सितंबर को होगी, जिसमें पास हुए कैंडिडेट्स को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा. वहीं, दूसरे चरण की परीक्षा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) होगी. ये परीक्षा 27 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. 

ऐसे डाउनलोड करें शहर सूचना पर्ची?

  • एम्स नॉर्सेट 9 सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको Recruitment वाले टैब पर क्लिक करना है. 

  • इसके बाद आपको Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET) 9 वाले ऑप्शन पर जाना होगा. 

  • यहां अब आपको कैंडिडेट आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करना होगा.

  • पेज खुलने पर आपको आपकी शहर सूचना पर्ची स्क्रीन पर दिख जाएगी.  

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट भी निकाल लें. 

1,00,00,000 का जुमार्ना; हो सकती है जेल, अगर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर के साथ किया ऐसा

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवार समय समय पर वेबसाइट चेक करते रहें. एडमिट कार्ड के बिना आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से जारी होने के बाद डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड में आपका नाम, रोल नंबर, एग्जाम डेट, टाइम, परीक्षा केंद्र आदि डिटेल्स मौजूद रहेगा.  

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

