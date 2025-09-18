AIIMS NORCET 9 Result 2025 Out: एम्स नोर्सेट-9 स्टेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से PDF करें डाउनलोड

AIIMS NORCET 9 Result 2025 Out: गुरुवार को एम्स की ओर से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबलिटी टेस्ट (NORCET-9) का रिजल्ट कर दिया गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. बता दें, ये परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी.

AIIMS NORCET 9 की स्टेज 1 परीक्षा में देशभर से कुल 82,660 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. जबकि कुल 88,902 उम्मीदवारों ने एग्जाम के रजिस्ट्रेशन कराया था. जारी नतीजे के अनुसार, 46,014 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनमें से 19,334 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए हैं. सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स अब 27 सितंबर को होने वाली स्टेज -1 परीक्षा में शामिल होंगे. बता दें, ये भर्ती देशभर में 3,500 नर्सिंग ऑफिसर पदों को भरने के लिए हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपडेट जारी है...

डायरेक्ट लिंक