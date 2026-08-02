AIIMS Nursing Counselling 2026: B.Sc. की Choice Filling शुरू, 6 अगस्त को आएगा M.Sc. राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

एम्स नई दिल्ली ने B.Sc. (Hons) नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और Preference Locking प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर लॉग इन करके अपनी पसंद के एम्स संस्थान और उपलब्ध कोर्स चुन सकते हैं. AIIMS द्वारा जारी आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी.
छात्र को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय सीमा से पहले अपनी पसंद को लॉक कर दें, क्योंकि इसके बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी.
एम्स ने एम.एससी. नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए भी संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके अनुसार Round 1 Seat Allotment Result 6 अगस्त 2026 को घोषित किया जाएगा. उम्मीदवार अपने Registration ID, Password और Registration Unique Code (RUC) की सहायता से काउंसलिंग डैशबोर्ड में लॉग इन कर सीट आवंटन की स्थिति देख सकेंगे. जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट मिलेगी, उन्हें निर्धारित समय के भीतर सीट स्वीकार करने और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
Choice Filling के दौरान उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा AIIMS संस्थानों का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा. वहीं M.Sc. Nursing अभ्यर्थियों को संस्थान के साथ-साथ अपनी पसंदीदा Specialization भी प्राथमिकता क्रम में चुननी होगी. सभी विकल्प भरने के बाद उन्हें अच्छी तरह जांचना जरूरी है. इसके बाद 'Lock Choices' विकल्प पर क्लिक करके अपनी पसंद को अंतिम रूप देना होगा. AIIMS ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद अनलॉक या संशोधन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. इसलिए उम्मीदवार केवल सोच-समझकर ही अंतिम विकल्प लॉक करें.
AIIMS के अनुसार सीट आवंटन पूरी तरह निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा. इसमें प्रवेश परीक्षा की रैंक, अभ्यर्थी की श्रेणी (Category), उपलब्ध सीटों की संख्या और उम्मीदवार द्वारा भरी गई प्राथमिकताएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. बेहतर रैंक वाले उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार सीट मिलने की संभावना अधिक होगी. यही कारण है कि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि Choice Filling के दौरान संस्थानों और स्पेशलाइजेशन का क्रम अपनी वास्तविक प्राथमिकता के अनुसार ही तय करें.
यदि किसी उम्मीदवार को पहले राउंड में सीट आवंटित होती है तो उसे केवल सीट मिलने से प्रवेश नहीं मिलेगा. AIIMS की काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को Seat Acceptance, Choice Verification और Document Verification जैसी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही उम्मीदवार का प्रवेश अंतिम माना जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी सीट अगले राउंड में अन्य उम्मीदवार को आवंटित की जा सकती है.
उम्मीदवार सबसे पहले aiimsexams.ac.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद Academic Courses सेक्शन में जाकर B.Sc. Nursing या M.Sc. Nursing को चुनें. अब Registration ID, Password और RUC की मदद से लॉग इन करें. डैशबोर्ड में उपलब्ध Counselling/Choice Filling विकल्प खोलें और अपनी पसंद के AIIMS संस्थान तथा M.Sc. उम्मीदवार होने पर स्पेशलाइजेशन का चयन करें. सभी विकल्प प्राथमिकता क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उन्हें दोबारा जांचें और Lock Choices पर क्लिक करें. अंत में कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. AIIMS द्वारा जारी यह प्रक्रिया आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है और उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.