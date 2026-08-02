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AIIMS Nursing Counselling 2026: B.Sc. की Choice Filling शुरू, 6 अगस्त को आएगा M.Sc. राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

एम्स नर्सिंग काउंसलिंग 2026 में बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लॉकिंग शुरू हो गई है. वहीं एमएससी नर्सिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 6 अगस्त 2026 को जारी होगा. जानें चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस, जरूरी तारीखें और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:43 AM IST
AIIMS Nursing Counselling 2026: B.Sc. की Choice Filling शुरू, 6 अगस्त को आएगा M.Sc. राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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