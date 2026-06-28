एम्स पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी; aiimsexams.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला लेने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ने AIIMS Paramedical Admit Card 2026 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने BSc Paramedical Entrance Examination 2026 के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 4 जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. AIIMS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.
उम्मीदवार सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं. इसके बाद Candidate Login पोर्टल पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें. लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाले AIIMS Paramedical Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके साफ प्रिंटआउट निकाल लें. AIIMS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा के दिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लें.
हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता सही होना चाहिए. इसके अलावा एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा दिवस के दिशा-निर्देश भी ध्यान से पढ़ लें. यदि किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो तुरंत AIIMS परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें ताकि परीक्षा से पहले आवश्यक सुधार कराया जा सके.
परीक्षा के दिन उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड के साथ मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा. पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या AIIMS द्वारा स्वीकार किया गया कोई अन्य सरकारी फोटो आईडी प्रस्तुत किया जा सकता है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. बिना वैध एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए परीक्षा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की योजना बनाएं.