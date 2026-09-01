/AIIMS CRE Exam Cancelled: जयपुर के 2 सेंटरों पर भर्ती परीक्षा रद्द, 7 सितंबर को री-एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

दरअसल, परीक्षा आयोजित कर रही एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने बताया कि जयपुर के दोनों केंद्रों पर पावर फेलियर होने के कारण ये समस्या खड़ी हुई थी. एम्स प्रशासन को इसकी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, अभ्यर्थियों के हित में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया. संस्थान ने आश्वासन दिया है कि 7 सितंबर को होने वाले री-एग्जाम में ऐसी किसी भी तकनीकी रुकावट से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.