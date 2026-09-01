/AIIMS CRE Exam Cancelled: जयपुर के 2 सेंटरों पर भर्ती परीक्षा रद्द, 7 सितंबर को री-एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

AIIMS CRE 2026 Exam Cancelled: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली द्वारा देशभर के एम्स और स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थानों में गैर-शैक्षणिक (Non-Faculty) पदों के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा के पहले दिन, 31 अगस्त (सोमवार) को जयपुर के दो केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने इन केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी है.
संस्थान ने प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. अब 7 सितंबर 2026 को इन केंद्रों पर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. बता दें कि रद्द हुए इन दोनों केंद्रों पर लगभग 2,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे.
दरअसल, परीक्षा आयोजित कर रही एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने बताया कि जयपुर के दोनों केंद्रों पर पावर फेलियर होने के कारण ये समस्या खड़ी हुई थी. एम्स प्रशासन को इसकी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, अभ्यर्थियों के हित में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया. संस्थान ने आश्वासन दिया है कि 7 सितंबर को होने वाले री-एग्जाम में ऐसी किसी भी तकनीकी रुकावट से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.
एम्स नई दिल्ली द्वारा सीआरई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन करना होता है. इस एग्जाम के माध्यम से देश भर के विभिन्न संस्थानों में भर्ती की जाती है. ये एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है.
जानकारी के लिए बता दें कि सीआरई 2026 की भर्ती अभियान के तहत 57 पद समूहों में कुल 1484 रिक्तियां शामिल हैं. अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिनमें जूनियर प्रशासनिक सहायक, स्टेनोग्राफर, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, निजी सचिव, डाटा एंट्री आपरेटर, सहायक सुरक्षा अधिकारी, निजी सहायक, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर वार्डन, जूनियर मेडिकल रिकार्ड अधिकारी, टेलीफोन आपरेटर, हास्टल वार्डन आदि शामिल हैं.
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 30,142 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है. 31 अगस्त 2026 को हुई परीक्षा में शामिल होने के लिए 21,098 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें से करीब 16,193 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.