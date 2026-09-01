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AIIMS CRE Exam Cancelled: जयपुर के 2 सेंटरों पर भर्ती परीक्षा रद्द, 7 सितंबर को री-एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

AIIMS CRE 2026 Exam Cancelled: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा आयोजित की जाने वाली गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती परीक्षा (CRE) के दौरान हुई गड़बड़ी के बाद जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम को रद्द कर दिया गया है. ये एग्जाम फिर से 7 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Sep 01, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:35 AM IST
AIIMS CRE Exam Cancelled: जयपुर के 2 सेंटरों पर भर्ती परीक्षा रद्द, 7 सितंबर को री-एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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