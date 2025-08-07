AILET 2026: लॉ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर; ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, फटाफट भर लें फॉर्म

AILET 2026 Registration Process: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज यानी 7 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2025 है. ये प्रवेश परीक्षा 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी. ये परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे यानी की दो घंटे के लिए होगा.

इन बातों को कर लें नोट

रजिस्ट्रेशन शुरू- 7 अगस्त

रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 10 नवंबर

प्रवेश परीक्षा- 14 दिसंबर

समोसा, जलेबी और पकौड़ा बैन! जी हां..अब कैंटीन के मेन्यू में होगा हल्का और हेल्दी खाना, हुआ बड़ा बदलाव

रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी?

सभी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस - 3000 रुपये

SC, ST, और पीडब्ल्यूडी- 1000 रुपये

SC/ST/महिला (BPL)- फ्री

किन शहरों में होगी AILET 2026 परीक्षा?

अहमदाबाद, आसनसोल, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, देहरादून, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, ग्वालियर, जमशेदपुर, हल्द्वानी, हिसार, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापत्तनम

UG और PG प्रवेश के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता ?

यूजी B.A.LL.B.(HONS.) प्रोग्राम के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो 12वीं पास कर चुके हों और कम से कम 45 प्रतिशत नंबर हो. साथ ही जो इस वक्त 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, पीजी LL.M. (ONE YEAR) NON-RESIDENTIAL प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स के पास एल.एल.बी की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. इसके अलावा फाइलन ईयर के स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.

Reasoning Question: दिमाग है तेज तो बताओ..अगर APPLE = BQQMF, तो ORANGE = क्या?

कैसे करें अप्लाई?