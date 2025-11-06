Airforce Agniveer Result 2025 Out: अग्निवीर वायु का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे करें चेक

Air Force Agniveer Vayu Result 2025 Out: देश की सेवा के लिए क्या आप ने भी अग्निवीर वायु परीक्षा दी थी? अगर हां, तो बस इंतजार खत्म हो चुका है और अग्निवीर वायु परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. जी हां, 25 सितंबर को आयोजित हुए अग्निवीर वायु परीक्षा का परिणाम सामने आ चुका है. आप कहीं से भी ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. चाहें तो स्कोर कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं. इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. आइए फटाफट जान लेते हैं कि कैसे और कहां से Airforce Agniveer Vayu Result देख सकते हैं.

Agniveer Vayu Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

अग्निवीर वायु परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट- agnipathvayu.cdac.in पर जाएं. लॉगिन के बाद होमपेज पर ‘Agniveer Vayu 02/2026 Result 2025’ शो होगा. उस पर क्लिक करने के साथ लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा. स्क्रीन पर अग्निवीर वायु 02/2026 परिणाम 2025 शो हो जाएगा. यहां से रिजल्ट को देखने के साथ डाउनलोड या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

कब हुई थी अग्निवीर वायु 02/2026 परीक्षा?

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय वायु सेना की ओर से अग्निवीर वायु की परीक्षा को भारत के अलग-अलग परीक्षा सेंटर में आयोजित किया गया था. इस बार 25 सितंबर 2025 को अग्निवीर वायु 02/2026 परीक्षा को आयोजित किया गया था. इस दौरान कुल 85 मिनट की परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें भौतिकी, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय से संबंधित सवाल-जवाब पूछे गए थे. परीक्षा को कुल 2500 उम्मीदवारों के चयन करने के लिए आयोजित किया गया था.

ये भी पढ़ें- AFCAT Registration 2026: भारतीय वायुसेना की 2 बार होती है परीक्षा, 10 नवंबर से आवेदन शुरू; जानें कौन-कौन कर सकता है Apply