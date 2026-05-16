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Hindi Newsशिक्षाPlane Wings Secret: जहाज के पंख इतने पतले होते है, फिर भी हजारों लीटर तेल कहां भरके उड़ा जाता है?

Plane Wings Secret: जहाज के पंख इतने पतले होते है, फिर भी हजारों लीटर तेल कहां भरके उड़ा जाता है?

Airplane Fuel Tanks: पंख बाहर से पतले, पर अंदर से तो खाली बोतल जैसे हैं. जब हम हवाई जहाज के पंखों को दूर से या पास से देखते हैं, तो वो हमें एकदम सपाट और ठोस लगते हैं, जैसे कोई पतली सी चादर हो.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 16, 2026, 09:14 AM IST
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Plane Wings Secret: जहाज के पंख इतने पतले होते है, फिर भी हजारों लीटर तेल कहां भरके उड़ा जाता है?

Aircraft Fuel Tank Design: कभी हवाई जहाज को उड़ते देखा है? कितना बड़ा और भारी लगता है ना! और उसके पंख? एकदम पतले-पतले! मन में आता होगा, "यार, इतने पतले पंख कैसे इस पूरे जहाज को ऊपर उठा लेते हैं?" और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन्हीं पतले-पतले पंखों के अंदर हजारों लीटर हवाई जहाज का तेल (फ्यूल) भरा होता है. है ना कमाल की बात? सोचो, ये तेल अंदर रहता कैसे है, और पंख इतने वजन को झेल कैसे लेते हैं? चलो, आज इसी बड़े राज को मिलकर समझते हैं.

पंख बाहर से पतले, पर अंदर से तो खाली बोतल जैसे हैं

जब हम हवाई जहाज के पंखों को दूर से या पास से देखते हैं, तो वो हमें एकदम सपाट और ठोस लगते हैं, जैसे कोई पतली सी चादर हो. पर ये हमारी आंखों का धोखा है! असल में, ये पंख अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी खाली बोतल या कोई बड़ा सा डिब्बा. हवाई जहाज बनाने वाले इंजीनियर बहुत दिमाग लगाकर इन्हें ऐसे बनाते हैं कि ये सिर्फ जहाज को हवा में ऊपर धकेलने (लिफ्ट देने) का काम ही न करें, बल्कि फ्यूल रखने के लिए एक बड़े टैंक का काम भी करें. है ना स्मार्ट आइडिया?

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अंदर की बनावट: सोचो, जैसे घर में कमरे होते हैं

अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर क्या होता है? पंखों के अंदर की बनावट बहुत ही मजबूत और खास होती है. इसे समझने के लिए ऐसे सोचो कि जैसे आपके घर में दीवारें और छत होती हैं, वैसे ही पंखों के अंदर भी मजबूत मेटल के ढांचे होते हैं.

स्पार (Spar): पंख के अंदर दो या तीन लंबी और बहुत मज़बूत छड़ें होती हैं, इन्हें 'स्पार' कहते हैं. ये पंख की रीढ़ की हड्डी जैसी होती हैं, जो पंख को उसकी मेन ताकत देती हैं और पूरे जहाज का वजन उठाने में मदद करती हैं.

रिब (Rib): इन स्पार्स के बीच में छोटी-छोटी पसलियों जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें 'रिब' कहते हैं. ये पंख को उसकी सही शेप देती हैं और उसे और मजबूत बनाती हैं.

स्किन (Skin): पंख के बाहर जो पतली धातु की परत होती है, उसे 'स्किन' कहते हैं. ये सब मिलकर पंख को एक मजबूत और खोखला स्ट्रक्चर देते हैं.

तेल रखने के लिए खास 'डिब्बे'

पंखों के अंदर इन स्पार्स और रिब्स के बीच जो खाली जगह बचती है ना, उसे छोटे-छोटे हिस्सों या कंपार्टमेंट (जैसे घर में अलग-अलग कमरे) में बांट दिया जाता है. ये सारे हिस्से बिल्कुल सील (बंद) होते हैं, ताकि तेल जरा भी बाहर न गिरे. ये कोई अलग से प्लास्टिक के टैंक नहीं होते जो पंख के अंदर रखे हों, बल्कि पंख का अपना ढांचा ही खुद एक बड़ा सा तेल का टैंक बन जाता है. सोचो, जैसे आपके घर में छत पर पानी की टंकी होती है, वैसे ही पंख के अंदर ये खास हिस्से हवाई जहाज के तेल के लिए टंकी का काम करते हैं.

 

About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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