AISHE Report: भारत बना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पसंद, 47% बढ़ा विदेशी छात्रों का दाखिला

AISHE Report: भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र दुनिया भर के छात्रों को तेजी से आकर्षित कर रहा है. पिछले एक दशक में भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में करीब 47% की बढ़ोतरी हुई है. खास बात ये है कि नेपाल लगातार सबसे बड़ा स्रोत देश बना हुआ है, जहां से सबसे अधिक छात्र भारत में पढ़ाई के लिए आते हैं. शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 173 देशों के कुल 58,134 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे थे.