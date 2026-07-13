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AISHE Report: भारत बना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पसंद, 47% बढ़ा विदेशी छात्रों का दाखिला

AISHE Report: शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 10 सालों की रिपोर्ट साझा करते हुए जानकारी दी कि विदेशी छात्रों के बीच भारत खूब पसंद किया जा रहा है और करीब 47% विदेशी छात्रों के दाखिले में बढ़ोतरी हुई है. आइए रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:35 AM IST
AISHE Report: भारत बना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पसंद, 47% बढ़ा विदेशी छात्रों का दाखिला
Image Credit: AISHE ReportSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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