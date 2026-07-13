AISHE Report: भारत बना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पसंद, 47% बढ़ा विदेशी छात्रों का दाखिला

AISHE Report: भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र दुनिया भर के छात्रों को तेजी से आकर्षित कर रहा है. पिछले एक दशक में भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में करीब 47% की बढ़ोतरी हुई है. खास बात ये है कि नेपाल लगातार सबसे बड़ा स्रोत देश बना हुआ है, जहां से सबसे अधिक छात्र भारत में पढ़ाई के लिए आते हैं. शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 173 देशों के कुल 58,134 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे थे.
वहीं, 2013-14 में यह संख्या 39,517 थी और उस समय 158 देशों के छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे. इसका मतलब पिछले 10 सालों में विदेशी छात्रों की संख्या 18,617 बढ़ी, जबकि भारत में पढ़ाई के लिए आने वाले देशों की संख्या भी 15 बढ़कर 173 हो गई.
विदेशी छात्रों के मामले में नेपाल पिछले 10 सालों से भारत का सबसे बड़ा स्रोत देश बना हुआ है. 2023-24 में भारत में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 24.1% छात्र नेपाल से थे. 2013-14 में भी नेपाल पहले स्थान पर था और तब उसकी हिस्सेदारी 21% थी. इससे साफ है कि भारतीय शिक्षा संस्थानों के प्रति नेपाली छात्रों का भरोसा लगातार बढ़ा है. हालांकि, नेपाल पहले स्थान पर बना रहा, लेकिन अन्य देशों की रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला. 10 साल में दूसरे देशों की तस्वीर बदलने को मिली.
नेपाल (21%)
अफगानिस्तान (8%)
भूटान (7%)
मलेशिया (6%)
सूडान (5%)
इराक (5%)
नेपाल (24.1%)
संयुक्त अरब अमीरात (7%)
अमेरिका (5.9%)
बांग्लादेश (5.9%)
नाइजीरिया (5.5%)
जिम्बाब्वे (4%)
इसके अलावा लेबनान, बुर्किना फासो, मंगोलिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, बेलारूस और चिली जैसे देशों के छात्र भी अब भारत में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं. इससे साफ है कि भारत की पहुंच अब पहले से कहीं अधिक देशों तक बढ़ रही है.
विदेशी छात्रों के स्रोत देशों में विविधता बढ़ने के बावजूद सबसे अधिक छात्र अब भी कुछ चुनिंदा देशों से ही आते हैं. 2013-14 में टॉप 10 देशों का कुल विदेशी छात्रों में 65 % हिस्सा था, जो 2023-24 में मामूली घटकर 63.8% रह गया. ताजा सर्वे के अनुसार भारत आने वाले विदेशी छात्रों की पहली पसंद अंडरग्रेजुएट कोर्स हैं. कुल विदेशी छात्रों में 73.6% छात्र ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं.
विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाले राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है. यहां 7,914 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इसके बाद क्रमशः पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है.
भारत सरकार ने साल 2018 में 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर आकर्षित करना है. इसका असर भी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है. 2019-20 में भारत में 48,898 विदेशी छात्र थे, जो 2023-24 में बढ़कर 58,134 हो गए. पिछले 10 सालों के आंकड़े बताते हैं कि भारत वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.